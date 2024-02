Περισσότεροι από 500 επιστήμονες, ανάμεσά τους συγκοινωνιολόγοι, καθηγητές Πανεπιστημίου, ειδικοί για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, Δήμαρχοι που πρωτοπορούν σε βιώσιμες λύσεις για το περιβάλλον με ποδηλατόδρομους και πεζοδρομήσεις στις πόλεις τους θα δώσουν το «παρών» στο 2nd CIVINET Forum (28-30/5) στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, το οποίο διοργανώνει το δίκτυο CIVINET Greece-Cyprus, το ελληνόφωνο δίκτυο πόλεων του CIVITAS. Μαζί τους μάλιστα θα είναι ακτιβιστές, σύλλογοι και ομάδες από την Κοινωνία των Πολιτών που προωθούν και ενθαρρύνουν λύσεις και μετακινήσεις με «πράσινα» μέσα.

Με την κλιματική κρίση να είναι παρούσα, τη Βιώσιμη Κινητικότητα να είναι – δυστυχώς – στην πλειονότητα των ελληνικών μεγαλουπόλεων απούσα, το συνέδριο του CIVINET έρχεται σε μία σημαντική συγκυρία για να μεταφέρει προτάσεις και παραδείγματα πόλεων από το εξωτερικό που προχώρησαν σε αλλαγές και βελτίωσαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Θα αναδείξει όμως και ελληνικές πόλεις που έχουν πετύχει παρόμοιες εφαρμογές. Το περιφερειακό συνέδριο της κοινότητας του CIVITAS που συγκεντρώνει όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία των πόλεων και των νησιών της Ευρώπης έχει ένα μότο εμπνευσμένο από το New European Bauhaus “moving more sustainably, making our lives better together – “κινούμαστε πιο βιώσιμα, κάνουμε μαζί τις ζωές μας καλύτερες».

Ουσιαστικά, το 2nd CIVINET Forum έρχεται να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία και την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων του CIVINET Greece-Cyprus.

Η ατζέντα του τριήμερου 2nd CIVINET FORUM περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• παρουσιάσεις και συζητήσεις ειδικών για τη βιώσιμη κινητικότητα

• ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία για την καινοτομία στην Ευρώπη

• επιτυχημένα παραδείγματα από πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού

• καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα

• συμπεράσματα από έρευνες και δράσεις σε ελληνικά και ευρωπαϊκά νησιά

• μια ξεχωριστή ημερίδα για την βιωσιμότητα στον κλάδο του πολιτισμού

Αλλά βέβαια το συνέδριο δεν θα περιέχει στο «μενού» του μόνο τα παραπάνω. Οι επισκέπτες και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν θεματικά διαδραστικά εργαστήρια, υπαίθρια έκθεση και χώρο δοκιμών προϊόντων κινητικότητας, ανοιχτό εργαστήριο μετασχηματισμού του δημόσιου χώρου, θεματικές περιηγήσεις στην πόλη από εξειδικευμένους ξεναγούς, υπαίθριο παζάρι και street food από το Meet Market, έκθεση φωτογραφίας της ομάδας Metapolis.

Α, και κάτι ακόμη στον υπαίθριο χώρο της Τεχνόπολης: Ένα βραδινό μουσικό φεστιβάλ Athens Jazz για τους λάτρεις της τζαζ και της μουσικής γενικότερα.

Τι είναι το CIVITAS

Το CIVITAS είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στην Ευρώπη, ξεπερνώντας σήμερα τα 340 μέλη από 43 χώρες.

Ιδρύθηκε το 2002 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG MOVE), με έναν προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 250 εκ. € και χάρις στον οποίο έχει υλοποιήσει πάνω από 900 πρωτοποριακές παρεμβάσεις σε 80 πόλεις.

Τι είναι το CIVINET Greece-Cyprus

Το Δίκτυο CIVINET Greece-Cyprus είναι το ελληνόφωνο δίκτυο πόλεων του CIVITAS

Βασική του αποστολή είναι να προωθεί τις αρχές και τους στόχους του CIVITAS στο τοπικό επίπεδο, όπως και την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των επιτευγμάτων των ελληνικών και κυπριακών ΟΤΑ στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, αποτελεί τον εθνικό πολλαπλασιαστή του ELTIS στις δύο χώρες, ενός θεσμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λειτουργεί ως παρατηρητήριο και πλατφόρμα τεχνογνωσίας για την βιώσιμη κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο.