Ο σκύλος του Τζο Μπάιντεν, που ακούει στο όνομα «Commander», δάγκωσε πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας σε τουλάχιστον 24 περιστατικά στον Λευκό Οίκο και σε άλλες κατοικίες του προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ αποκαλύπτουν τον βαθμό στον οποίο ο σκύλος του Τζο Μπάιντεν έχει προκαλέσει χάος στους σωματοφύλακες του προέδρου. Aνώτερος πράκτορας του Αμερικανού Προέδρου σημείωσε ότι οι δαγκωματιές του σκύλου σημαίνει ότι οι μυστικές υπηρεσίες άλλαξαν τακτική, συμβουλεύοντας τους πράκτορες να «δώσουν περισσότερο χώρο».

Η προειδοποίηση αυτή ακολούθησε μήνες πριν απομακρυνθεί ο σκύλος του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο. Τα έγγραφα αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο αιτημάτων για την Ελευθερία της Πληροφορίας και δημοσιεύτηκαν στο ίντερνετ. Σε αυτά έχει προστατευθεί η ταυτότητα των πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών αλλά και των τακτικών που ακολουθούν.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι μεταξύ Οκτωβρίου 2022 και Ιουλίου 2023 είχαν συμβεί τουλάχιστον 24 περιστατικά όπου ο σκύλος του Τζο Μπάιντεν επιτέθηκε και δάγκωσε κάποιον από τους πράκτορες. Σε ορισμένες περιπτώσεις το σκυλί δάγκωσε τους πράκτορες στον καρπό, τον αγκώνα, τη μέση, το στήθος, τον μηρό και τον ώμο. Τα έγγραφα δεν καταγράφουν απαραίτητα όλα τα περιστατικά επίθεσης του Commander, καθώς καλύπτουν μόνο τις Μυστικές Υπηρεσίες και όχι άλλους που εργάζονται στον Λευκό Οίκο ή το προσωπικό στο Camp David στο Μέριλαντ.

Ο σκύλος της οικογένειας Μπάιντεν έφυγε από τον Λευκό Οίκο τον περασμένο Οκτώβριο, μία εβδομάδα αφότου ένας πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη μετά από σοβαρό δάγκωμα. Ένα προηγούμενο περιστατικό τον Ιούνιο, ένας πράκτορας χρειάστηκε ράμματα μετά από «βαθύ δάγκωμα» στο αντιβράχιό του. Το αίμα στο πάτωμα του Λευκού Οίκου προκάλεσε την αναστολή των περιηγήσεων στην ανατολική πτέρυγα του κτιρίου για 20 λεπτά, σύμφωνα με ένα έγγραφο.

Τον Ιούλιο, ένας άλλος πράκτορας δαγκώθηκε στο χέρι και χρειάστηκε έξι ράμματα. Το δάγκωμα προκάλεσε μια «σοβαρή βαθιά ανοιχτή πληγή» και ο πράκτορας «άρχισε να χάνει σημαντική ποσότητα αίματος», σύμφωνα με σχετικό mail. Ένας ανώνυμος ανώτερος πράκτορας σε άλλο email σύστησε οι πράκτορες που προστατεύουν τον Τζο Μπάιντεν και την οικογένειά του «να είναι δημιουργικοί για να διασφαλίσουν τη δική τους προσωπική ασφάλεια».

Biden’s dog Commander left White House floors covered with BLOOD after mauling one Secret Service agent and inflicted ‘severe deep open wound’ on another as attacks on 24 staffers are laid bare

Read: https://t.co/SfldLtuLqK

Subscribe: @DailyMaiI

— MAGA⚡America First🥇All 50 States🇺🇸 (@rjtees1) February 22, 2024