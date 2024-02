Παγκόσμια θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο θάνατος του Αλεξέι Ναβάλνι στη ρωσική φυλακή όπου κρατείτο, με τη Δύση να βάλλει κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορώντας τον για «εξόντωση» του σφοδρού επικριτή του, ενώ τιμωρία του προέδρου της Ρωσίας ζήτησαν η μητέρα και η σύζυγος του πολιτικού.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ σε κοινή δήλωσή τους για τον Αλεξέι Ναβάλνι μιλούν για έναν «μαχητή της ελευθερίας».

«Δολοφονήθηκε σιγά-σιγά από τον πρόεδρο Πούτιν και το καθεστώς του, που δεν φοβούνται τίποτα περισσότερο από τη διαφωνία από τους δικούς τους ανθρώπους» υπογραμμίζουν. Επίσης, τονίζεται ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε η ρωσική πολιτική ηγεσία και οι αρχές να λογοδοτήσουν.

«Απαιτούμε από τις ρωσικές αρχές να αποδείξουν όλα τα στοιχεία σχετικά με τον θάνατο του Ναβάλνι. Η Ρωσία πρέπει να απελευθερώσει αμέσως όλους τους άλλους πολιτικούς κρατούμενους» επισημαίνουν Ζοζέπ Μπορέλ και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως αναφέρουν, «ο Αλεξέι Ναβάλνι επέδειξε απίστευτο θάρρος και αποφασιστικότητα σε όλη του τη ζωή. Επέστρεψε γενναία στη Ρωσία μετά από μια αποτρόπαια απόπειρα δολοφονίας. Έδωσε ελπίδα στους δημοκράτες και την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία, γι’ αυτό και τόσοι πολλοί άνθρωποι από όλη τη χώρα συμμετείχαν στις δράσεις του και άκουσαν τα μηνύματά του».

Παράλληλα, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κάλεσε την Παρασκευή τις ρωσικές αρχές να διασφαλίσουν ότι θα διεξαχθεί αξιόπιστη έρευνα για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Στον αντίποδα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι αυτό που αποκάλεσε δυτικές κατηγορίες για το θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση».

Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για το θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα. Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να περιμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προτού κατηγορήσουν τη Ρωσία για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Εν τω μεταξύ, μέσω ανακοίνωσή του, το Κρεμλίνο έχει προειδοποιήσει τους πολίτες της χώρας να μην «συμμετάσχουν σε μαζικές διαδηλώσεις» στη Μόσχα, μετά τον θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή. Σύμφωνα με το μήνυμα, ο Ναβάλνι ένιωσε άρρωστος και έχασε τις αισθήσεις του.

Ωστόσο, διαδηλώσεις για τον θάνατο του Ναβάλνι πραγματοποιούνται σε ρωσικές πόλεις, από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη μέχρι το Καζάν. Επίσης πραγματοποιούνται σε πρώην σοβιετικές δημοκρατίες όπως η Γεωργία, αλλά και σε ξένες πρωτεύουσες όπως το Βελιγράδι. Πολίτες καταθέτουν συμβολικά λουλούδια σε μνημεία για την αντίσταση.

Στην Αγία Πετρούπολη μια ηλικιωμένη φώναζε: «δεν φοβάμαι! Μπορούν μόνο να σκοτώσουν. Είμαστε 140 εκατομμύρια! Δεν μπορούμε να σηκωθούμε και να πούμε: ‘’Φύγε από εδώ;!’’» φώναζε αγανακτισμένη η 83χρονη γυναίκα.

Οι ρωσικές αρχές φαίνεται ότι έχουν κινητοποιηθεί. Οι αρχές της Μόσχας προειδοποίησαν τους κατοίκους της ρωσικής πρωτεύουσας ενάντια σε τυχόν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδηλώσεις μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του Ναβάλνι.

«Η διοργάνωση ή η διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένων συγκεντρώσεων, τα καλέσματα και η συμμετοχή σε τέτοιες εκδηλώσεις συνιστούν διοικητικό αδίκημα», προειδοποίησε η Γενική Εισαγγελία της Μόσχας, σημειώνοντας ότι «προειδοποιεί ενάντια σε οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου» τονίζεται.

⚡️ In Georgia, Russians marched in a rally over Navalny’s death pic.twitter.com/u3UhL7BKo9

— NEXTA (@nexta_tv) February 16, 2024