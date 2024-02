Ένας 73χρονος άνδρας από την Αυστραλία χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην ουρήθρα, προκειμένου να αφαιρεθούν από το εσωτερικό τρεις μπαταρίες. Η περίπτωση του άνδρα, έγινε θέμα επιστημονικής μελέτης στο περιοδικό Urology Case Reports, αφού προσπαθούσε να τροφοδοτήσει τη σεξουαλική του ικανοποίηση τοποθετώντας τις μπαταρίες στην ουρήθρα του.

«Απ’ όσο καταλαβαίνουμε, αυτή είναι η πρώτη αναφερόμενη περίπτωση νέκρωσης της ουρήθρας με εισαγωγή μπαταρίας κουμπιού», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Ο ασθενής φέρεται να είχε εισάγει μπαταρίες αρκετές φορές στο παρελθόν χωρίς αυτές να κολλήσουν μέσα.

Επίσης, είχε κάνει θεραπεία κρουστικών κυμάτων στο πέος του, καθώς υπέφερε από στυτική δυσλειτουργία τα τρία τελευταία χρόνια.

Ύστερα από το περιστατικό με τις μπαταρίες ο 73χρονος ζήτησε βοήθεια έπειτα από 24 ώρες, με τους γιατρούς να κινούνται γρήγορα, ώστε να αφαιρέσουν τα ξένα σώματα, αφού η διαβρωτικότητά τους μπορεί να επιφέρει νέκρωση στους ιστούς μέσα σε μόλις δύο ώρες.

