Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι έκανε χθες ένα μικρό διάλειμμα από τη διακυβέρνηση της χώρας για να γιορτάσει την Ημέρα των Ερωτευμένων και με την ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του Τζόντι Χέιντον.

Ο Αλμπανέζι ανακοίνωσε σήμερα την είδηση μαζί με μια σέλφι που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ζευγάρι που έλαμπε από χαρά και τη λεζάντα: «Είπε ναι».

Στη φωτογραφία μάλιστα η Χέιντον φορούσε ένα δαχτυλίδι αρραβώνα που είχε σχεδιαστεί με τη συμβολή και του Αλμπανέζι.

«Είναι τέτοια η χαρά να μπορείς να βρεις ένα σύντροφο που να θέλεις να περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου μαζί του», δήλωσε σήμερα ο Αλμπανέζι σε συνέντευξή του στο Sky.

‘Επειτα από δείπνο σε ιταλικό εστιατόριο για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Αλμπανέζι έκανε στην αγαπημένη του πρόταση γάμου στο μπαλκόνι της επίσημης πρωθυπουργικής κατοικίας στην Καμπέρα.

She said yes ❤️ pic.twitter.com/aU1Mk2WInH

— Anthony Albanese (@AlboMP) February 14, 2024