Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, όταν ένα αυτοκίνητο μπούκαρε σε νοσοκομείο του Τέξας στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του ενώ πέντε άτομα που βρισκόντουσαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κι ένα παιδί που δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Το αυτοκίνητο – άγνωστο μέχρι στιγμής πώς – εισέβαλε στο St. David’s North Austin Medical Center στο Όστιν του Τέξας γύρω στις 17:38 τοπική ώρα και κατέληξε στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, όπως φαίνεται και σε βίντεο από το σημείο.

Πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του αυτοκινήτου και γιατροί του νοσοκομείου και διασώστες του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον σώσουν, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Όστιν, Τάγιερ Σμιθ σε συνέντευξη Τύπου έξω από το νοσοκομείο.

