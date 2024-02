Mια αθλήτρια καλλιτεχνικού πατινάζ τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια παράστασης, Disney on ice, στη Μινεσότα των ΗΠΑ και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η 31χρονη Anastasia Olson, που υποδυόταν την «Belle» στην «Πεντάμορφη και το τέρας», είχε μια τρομακτική πτώση, τη στιγμή που άλλος αθλητής έπεσε κατά λάθος πάνω της (την συνεπήρε) σε φιγούρα που έκαναν μαζί. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Μια μητέρα που παρακολουθούσε το πρόγραμμα είπε ότι η «Μπελ» έμοιαζε να τρέμει πριν βρεθεί στο έδαφος μετά από μια περίτεχνη φιγούρα που έκανε μαζί με τον συνάδελφό της, που υποδυόταν το «Τέρας».

«Έκανε τη φιγούρα και ξαφνικά άρχισε να τρέμει και έπεσε», είπε χαρακτηριστικά η γυναίκα, συμπληρώνοντας ότι το περιστατικό συνέβη περίπου στο 40ο λεπτό της παράστασης.

Belle fell during a lift at Disney on Ice Minneapolis

The beast stumbled into the side during a lift and dropped Belle on the ice. She immediately started seizing and was carried out on a stretcher. Anyone hear if she’s ok? #viral #crazy #wild #crazyfckingvideos #worldstar pic.twitter.com/fx6HVXujHE

— Crazy Fcking Videos (@CrazyFnVideos) February 10, 2024