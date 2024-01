Η αστυνομία συνέλαβε μία γυναίκα που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε τέσσερις επιβάτες μέσα σε τρένο που σταμάτησε στην πόλη Ακιχαμπάρα του Τόκιο αργά το βράδυ της Τετάρτης 3/1, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο μετά από αναφορά ότι μια γυναίκα κρατούσε μαχαίρι ενώ το τρένο σταματούσε στο σταθμό Ακιχαμπάρα, έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Η αστυνομία συνέλαβε την επιτιθέμενη, η οποία είναι μία γυναίκα γύρω στα 20 και συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας, όπως μετέδωσε το Kyodo News.

#Alert This video, showing Japanese police officers inside of a Yamanote Line train, is being shared in connection with a stabbing incident at Tokyo’s Akihabara station tonight.

