Οι πλούσιοι επαγγελματίες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ακτής Ελεφαντοστού ξεκουράζονταν στο πολυτελές ξενοδοχείο τους την περασμένη εβδομάδα, προετοιμαζόμενοι για έναν αγώνα στο μεγαλύτερο τουρνουά της Αφρικής, όταν ο Γιάγια Καμαρά πετάχτηκε σε ένα σκονισμένο οικόπεδο και άρχισε να στέλνει τη μία πάσα μετά την άλλη στους φίλους του, με εκπληκτική ταχύτητα.

Ξανά και ξανά, μάζευε την μισοφουσκωμένη μπάλα και στη συνέχεια την έστελνε ξανά μακριά κλωτσώντας με τα αγαπημένα του ποδοσφαιρικά παπούτσια: Τα φθαρμένα πλαστικά σανδάλια που εδώ και καιρό χλευάζονται ως το αθλητικό παπούτσι των φτωχών, αλλά που αυτός και οι φίλοι του τα φορούν ως παράσημο τιμής.

Γυαλιστερά, σταθερά ποδοσφαιρικά παπούτσια σαν αυτά των ειδώλων του; Όχι ευχαριστώ, είπε ο Καμαρά, ένας αδύνατος 18χρονος μέσος, καθώς σκούπιζε τον ιδρώτα από το μέτωπό του.

«Πώς άρχισαν να παίζουν οι επαγγελματίες όταν ήταν παιδιά σαν εμάς; Με lêkê», πρόσθεσε, αναφερόμενος στα σανδάλια που είναι πανταχού παρόντα όχι μόνο στο παιχνίδι του, αλλά σχεδόν παντού όπου ένας Ιβοριανός βάζει τα πόδια του.

Ενώ οι καλύτερες αφρικανικές ομάδες τρέχουν με πανάκριβα επώνυμα παπούτσια στο φετινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, οι ερασιτέχνες παίκτες παίζουν το καλύτερο ποδόσφαιρο του δρόμου στο lêkê (προφέρεται leh-keh).

«Είναι ελαφρύτερα, ταιριάζουν καλύτερα και είναι πιο άνετα εκεί που παίζουμε», όπως το έθεσε ο Καμαρά – σε παιχνίδια που δεν διεξάγονται σε περιποιημένα γήπεδα με γρασίδι σε λαμπερά νέα στάδια, αλλά σε αμέτρητα αμμώδη γήπεδα, σκονισμένες αυλές και στενά σοκάκια.

«Τα Lêkê είναι τα εθνικά παπούτσια της Ακτής Ελεφαντοστού», είπε ο Seydou Traoré, με τα πόδια του να ξεκουράζονται μέσα σε ένα πορτοκαλί ζευγάρι (το εθνικό χρώμα) καθώς παρακολουθούσε νευρικός έναν αγώνα σε μια τηλεόραση που είχε βγει στον δρόμο μαζί με δεκάδες γείτονες και φίλους. Πολλοί από αυτούς φορούσαν επίσης lêkê.

Local football at its finest

Οι περισσότεροι παίκτες δήλωσαν ότι τα φορούσαν από τότε που ήταν νήπια. Τα παιδιά του σχολείου τα φορούν στο σχολείο, ενώ σειρές από lêkê απλώνονται στα σκοινιά να στεγνώσουν όταν οι δρόμοι του Αμπιτζάν γεμίζουν με νερό κατά την περίοδο των βροχών.

Και ενώ τα jelly fish shoes έχουν γίνει μόδα στον κόσμο της μόδας τα τελευταία χρόνια, με πολυτελείς μάρκες όπως η Gucci να φτιάχνουν τη δική τους εκδοχή, στην Ακτή Ελεφαντοστού είναι χρόνια τώρα σικ για λόγους τόσο στυλ όσο και πρακτικότητας.

«Εκτός από το γραφείο, μπορείτε να τα φορέσετε παντού, ακόμη και σε ένα πάρτι» δήλωσε ο Traoré, ένας ερασιτέχνης παίκτης που κάποτε αγωνιζόταν στο δεύτερο πρωτάθλημα της Ακτής Ελεφαντοστού.

Hosts Cote D'Ivoire will use the national lèkè during the tournament as part of showcasing their culture.

These are like sandals! Beautiful right 🥰

— JASON SAGINI🇰🇪(The Sports Archbishop)