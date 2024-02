Με τον βασιλιά Κάρολο να δίνει τη δική του προσωπική μάχη με τον καρκίνο, οι ελπίδες για συμφιλίωση με τον μικρότερο γιο του πρίγκιπα Χάρι αυξάνονται.

Το μόνο που χρειάζεται για να ανακτήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη της οικογένειάς του είναι ο πρίγκιπας Χάρι να παραμείνει σιωπηλός και να κρατήσει ιδιωτικές τις συναντήσεις του με τον βασιλιά Κάρολο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν τον πρίγκιπα Χάρι να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και να τηρήσει σιγή ιχθύος για τις συναντήσεις του με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο.

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξίδεψε από την Καλιφόρνια για να δει τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο 45 λεπτά μετά τη σοκαριστική διάγνωσή του με καρκίνο.

Ενώ το υπερατλαντικό ταξίδι του πρίγκιπα Χάρι δημιούργησε ελπίδες ότι θα συνεχίσει να επουλώνει τις πληγές με την οικογένειά του, δεν υπάρχει κανένα σημάδι επανένωσης μεταξύ του δούκα του Σάσεξ με τον αδερφό του πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Phil Dampier μοιράστηκε με τη MailOnline τις σκέψεις του μετά τη συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο.

«Δεν νομίζω ότι γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή, ούτε καν ο ίδιος. Είναι ένα πρώτο βήμα, ένα είδος συνάντησης για να σπάσει ο πάγος. Ο πρίγκιπας Χάρι θα ήθελε να μάθει πώς είναι ο πατέρας του βασιλιάς Κάρολος.

Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι όταν επιστρέψει στην Καλιφόρνια να μη δημοσιοποιήσει καμία από τις συζητήσεις του με τον βασιλιά. Η εμπιστοσύνη θα χαθεί αν αρχίσει να διαρρέει πράγματα. Αν μετά από μερικές εβδομάδες δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, η εμπιστοσύνη θα επανέλθει.

Αυτή είναι η τελευταία του ευκαιρία να ανακτήσει λίγη εμπιστοσύνη. Αν διαρρεύσει οτιδήποτε, τότε θα είμαστε πάλι στο μηδέν και θα χαθούν οι πιθανότητες συμφιλίωσης με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ. Δεν νομίζε ότι είναι διατεθειμένος να τον συγχωρήσει αυτή τη στιγμή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η βασιλική ανταποκρίτρια του BBC Daniela Relph εκτιμά πως οι πιθανότητες συμφιλίωσης μεταξύ πρίγκιπα Χάρι και πρίγκιπα Γουίλιαμ είναι απίθανες, δεδομένης της συνεχιζόμενης διαμάχης τους.

Prince Harry has arrived at London’s Heathrow airport as he heads home to Meghan Markle and the children after another whirlwind visit

He’s stayed in the UK for less than 24 hours after rushing back to see King Charles following his cancer diagnosishttps://t.co/lDfSzsPpOn

— Emily Ferguson (@emsferg) February 7, 2024