Ολα είναι έτοιμα φέτος για τα μεγαλύτερα Ποσειδώνια στη μακρά ιστορία της κορυφαίας ναυτιλιακής έκθεσης στον κόσμο, με την ελληνική ναυτιλία να είναι στο κέντρο της φετινής διοργάνωσης. Τα Ποσειδώνια 2024 πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη χρονιά όπου τα θέματα της ασφάλειας και βιωσιμότητας αποκτούν για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η βιομηχανία έχει να διαχειριστεί ένα περίπλοκο περιβάλλον συνεχιζόμενων γεωπολιτικών συγκρούσεων και την ταυτόχρονη εισαγωγή νέων περιβαλλοντικών κανονισμών στη ναυτιλία.

Τα Ποσειδώνια 2024 θα φιλοξενήσουν φέτος περισσότερους από 2.000 εκθέτες και 40.000 συμμετέχοντες στο Metropolitan Expo Centre της Αθήνας, από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου, με περίπου 45 νεοεισερχόμενους εκθέτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τόσο προϊόντα λογισμικού και εξοπλισμού όσο και κρατικούς φορείς από όλον τον κόσμο.

Η διεθνής ναυτιλιακή έκθεση που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια αποτελεί για την παγκόσμια ναυτιλία την ιδανική πλατφόρμα προώθησης του κρίσιμου διαλόγου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη διαμόρφωση του μέλλοντος του θαλάσσιου εμπορίου.

Η απαλλαγή της ναυτιλίας από τις εκπομπές άνθρακα και οι τρόποι επίτευξης του στόχου αυτού θα είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων, παράλληλα με τις γεωπολιτικές προκλήσεις αλλά και την ψηφιοποίηση της ναυτιλίας. Καθώς η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ανέλαβε πρωταγωνιστικό ρόλο στη Σύνοδο Κορυφής «Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World», που διοργανώθηκε στο περιθώριο της COP 28 στο Ντουμπάι, από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), γίνεται εμφανές ότι αυτό το καλοκαίρι η ελληνική ναυτιλία θα πρωτοστατήσει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία.

Προκλήσεις

Η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού ανέδειξε το κεντρικό ζήτημα της ναυτιλίας για την απαλλαγή του κλάδου από τον άνθρακα, που δεν είναι άλλο από την επιτακτική ανάγκη για συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μερών στην αλυσίδα μεταφορών, για την επίτευξη των στόχων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία μιας ενιαίας προσέγγισης μεταξύ των κυβερνήσεων, των ρυθμιστικών αρχών και των εμπλεκομένων, καλώντας όλα τα κράτη να υποστηρίξουν τον ΙΜΟ στο φιλόδοξο έργο του.

«O χρόνος περνά, με τις μεγάλες προκλήσεις να παραμένουν και νέες να αναδύονται. Ωστόσο, εάν καταφέρουμε να συνεργαστούμε για την επίτευξη των κοινών μας στόχων, η επιβράβευση θα είναι μεγαλύτερη από την «πράσινη» ναυτιλία, γιατί θα αφορά την πράσινη μετάβαση του συνόλου των βιομηχανιών» τόνισε η κυρία Τραυλού στο Ντουμπάι. «Δεν μπορούμε καν να συζητήσουμε, πόσο μάλλον να πετύχουμε, μια παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση χωρίς τη ναυτιλία και τον ρόλο της» συμπλήρωσε.

Καθώς η τεχνολογία αποκτά πλέον κρίσιμο ρόλο, οι ναυτιλιακές εταιρείες είναι οι πρώτες που υιοθετούν και επενδύουν άμεσα σε νέες τεχνολογίες. Στα φετινά Ποσειδώνια θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τεχνολογίες, δίνοντας τη δυνατότητα στη ναυτιλιακή βιομηχανία να εξοικειωθεί με προϊόντα και υπηρεσίες που θα φέρουν επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας της τα επόμενα χρόνια.

Νέες πρωτοβουλίες

«Η χρονική συγκυρία διεξαγωγής των φετινών Ποσειδωνίων είναι ιδανική, καθώς την περίοδο αυτή πρέπει να συζητηθούν πολλές παράμετροι που επηρεάζουν τη ναυτιλία και να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες. Τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις, με νέες κρίσεις να ξεσπούν σε όλον τον κόσμο και τη ναυτιλία να καλείται να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και απαιτήσεις κάθε έξι μήνες. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Γάζα, το προσωρινό κλείσιμο της διόδου της Ερυθράς Θάλασσας, οι περιορισμοί στη Διώρυγα του Παναμά και άλλες εξελίξεις έχουν επηρεάσει τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ολόκληρης της ναυτιλιακής βιομηχανίας» δηλώνει ο Θεόδωρος Βώκος, διευθύνων σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια ΑΕ.

Τα Ποσειδώνια 2024 διοργανώνονται υπό την αιγίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

Λ.Κ.