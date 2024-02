Ο πρωθυπουργός του Κατάρ επιβεβαίωσε σήμερα πως έλαβε μια «θετική» απάντηση από τη Χαμάς σχετικά με ένα σχέδιο συμφωνίας, που προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα μια παύση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Έχουμε λάβει μια απάντηση της Χαμάς που αφορά το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας για τους ομήρους. Αυτή η απάντηση περιλαμβάνει κάποια σχόλια, όμως είναι σε γενικές γραμμές θετική», δήλωσε ο Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν Αλ- Θάνι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που διεξήχθη στη Ντόχα, στο πλευρό του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς.

Ο Άντονι Μπλίνκεν είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Κατάρ ότι θα συζητήσει την απάντηση της Χαμάς με Ισραηλινούς αξιωματούχους, όταν επισκεφθεί τη χώρα αύριο, Τετάρτη.

«Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, όμως συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μια συμφωνία είναι πιθανή και πραγματικά αναγκαία», τόνισε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

HE the Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani:

We received Hamas’ response regarding the framework of the agreement, including observations, and we delivered it to the Israeli side. pic.twitter.com/dmuDc6l2LE

— Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) February 6, 2024