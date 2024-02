Ο 31χρονος Julio Rivera συνελήφθη με τις κατηγορίες κακοποίησης ζώου και παιδιού, ξυλοδαρμού και αντίστασης σε αστυνομικό.

Ο λόγος είναι πως ο νεαρός άντρας εθεάθη σε κεντρικό δρόμο της Φλόριντα των ΗΠΑ να χτυπά με αλυσίδα τον σκύλο του.

Αυτόπτης μάρτυρας ονόματι Raymon Prush δήλωσε ότι το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε όταν το τετράποδο «έσκυψε το κεφάλι του για να μυρίσει ένα λάστιχο» κάτι που ώθησε τον ιδιοκτήτη του να τον τραβήξει από το λουρί και να τον χτυπήσει «στο πρόσωπο με την αλυσίδα».

«Αυτό που είδα χθες ήταν τραγικό», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στον τοπικό σταθμό WESH2 του NBC. Όπως περιέγραψε όταν είδε τι συνέβαινε, σταμάτησε το αυτοκίνητό του σε ένα κοντινό βενζινάδικο, κατέβηκε και πήγε προς το μέρος του Rivera για να τον αντιμετωπίσει.

Μετά από λίγο η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει με τον Rivera και τον Prush να αρχίζουν να τσακώνονται.

«Τότε ήταν που άρχισε να μαστιγώνει το σκυλί πολλές φορές», δήλωσε ο τελευταίος.

Ο Rivera φέρεται να μαστίγωσε τον σκύλο «μέχρι που έσπασε η αλυσίδα» αναφέρει η Daily Mail.

NEW: Man gets his head busted open by Good Samaritans after he beat his dog with a chain at a Florida gas station.

Instant karma.

Julio Rivera was arrested and is facing charges for animal cruelty, child abuse, battery and resisting an officer.

The situation got violent after… pic.twitter.com/T1xDMcungE

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 4, 2024