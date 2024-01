Μπαίνοντας σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, μετά από ένα κουραστικό ταξίδι, πολλοί ταξιδιώτες συχνά θέλουν να χαλαρώσουν. Ωστόσο, ειδικοί στα ταξίδια, συμβουλεύουν να μην προβούν στην ενστικτώδη πράξη να πέσουν στο κρεβάτι και να ανοίξουν την τηλεόραση αλλά συνιστούν να προβούν σε ένα ζωτικής σημασίας βήμα: τη διενέργεια ελέγχου για κοριούς.

Η Caroline Bologna, ανώτερη συντάκτρια της HuffPost, μοιράστηκε τις απόψεις της σχετικά με το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια του podcast «Am I Doing It Wrong?», με συμπαρουσιαστές τους Raj Punjabi και Noah Michelson. Η Bologna, επικαλούμενη προσωπικές εμπειρίες φίλων που αντιμετώπισαν κοριούς σε ξενοδοχεία της Νέας Υόρκης, τόνισε ότι τα έντομα αυτά δεν πτοούνται από την καθαριότητα ή την ποιότητα του ξενοδοχείου. «Δεν έχει σημασία πόσο ωραίο είναι το ξενοδοχείο, δεν τους ελκύει η βρωμιά», δήλωσε.

Here’s the one thing you should do immediately when you enter a hotel room https://t.co/0tlIF83uP0 pic.twitter.com/RH9tEzlGCw

— New York Post (@nypost) January 29, 2024