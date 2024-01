Κοστίζει σχεδόν το 1/3 των αμυντικών δαπανών της Ελλάδας, τουτέστιν, σχεδόν 1,7 δισ. δολ. To βάρος του φτάνει σχεδόν τους 250.000 τόνους ενώ εκείνο του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Τζέραλντ Φορντ είναι μόλις 100.000. Από τις 27 Ιανουαρίου η μεγαλύτερη πλωτή πόλη του πλανήτη ξεκίνησε το παρθενικό της ταξίδι, έχοντας βαπτιστεί λίγες μέρες πριν από τον Λιονέλ Μέσι: «Icon of the Seas».

Το κρουαζιερόπλοιο «Icon of the Seas» δεν μοιάζει με κανένα υπάρχον πλωτό θέρετρο. Ως το πρώτο πλοίο στη νέα κατηγορία Icon της Royal Caribbean, το πλοίο βάρους 250.800 τόνων επισκιάζει σχεδόν όλους τους προκατόχους του — σε μέγεθος και σε αριθμό νεροτσουλήθρες, πισίνες, χώρους εστίασης και επιλογές καμπίνας.

Η δημοσιογράφος του Businees Insider Μπρίτανι Τσανγκ που ήταν από τους τυχερούς που έκαναν την πρώτη τριήμερη κρουαζιέρα του κρουαζιερόπλοιο, εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ που όπως λέει τα «έχασε».

Έτσι, για να μην συμβεί αυτό σε κανέναν που θα επιχειρήσει στο μέλλον να πραγματοποιήσει ταξίδι με το μεγαλύτερο πλοίο του κόσμου η Τσανγκ σχολιάζει 8 πράγματα που της έκαναν εντύπωση, ώστε να μην τα χάσει κανείς που θέλει να κάνει διακοπές πάνω στα καταστρώματα του Icon of Seas.

Ξεκινήστε πολύ νωρίτερα για να φτάσετε σε ένα γεύμα ή αν έχετε κάνει κράτηση

Η διέλευση ενός πλοίου μήκους 365 μέτρων και 20 ορόφων απαιτεί χρόνο, ειδικά με 7.600 επιβάτες, τους αργούς ανελκυστήρες και τους αναπόφευκτους περισπασμούς.

Η Μπρίτανι αδυνατούσε να διανύσει την απόσταση από τη μια άκρη του πλοίου στην άλλη σε λιγότερο από δύο λεπτά.

Οι πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες βρίσκονται στον ίδιο τομέα

Το Thrill Island φιλοξενεί τις καλύτερες ανέσεις του Icon of the Seas.

Οι εθισμένοι στην αδρεναλίνη μπορούν να βρουν τον μάστορά τους στις έξι τσουλήθρες του υδάτινου πάρκου, τον προσομοιωτή σερφ και το σχοινί του Crown’s Edge που στέλνε τους συμμετέχοντες πάνω από 45 μέτρα πάνω από το νερό.

Για πιο νευρικούς ταξιδιώτες, αυτή η περιοχή διαθέτει επίσης ένα γήπεδο, μίνι γκολφ και τοίχο αναρρίχησης.

Ένας στρατός παιδιών

Περίπου το 25% έως 30% των καμπινών στα πλοία της κατηγορίας Oasis της Royal Caribbean –όπως είναι το Wonder of the Seas- σχεδιάστηκε για οικογένειες, είπε ο Michael Bayley, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Royal Caribbean International.

Στο «Icon of the Seas» όμως το ποσοστό αυτό που μπορεί να φιλοξενήσει γονείς και τα παιδιά τους, ανεβαίνει στο 80%. Σημειώνεται ότι οι καμπίνες ανέρχονται στις 2.805!

Ωστόσο, εν κάποιοι δεν «αντέχουν» για πολύ τους μικρούς «διαβόλους» καλό είναι να αποφύγουν το Surfside το οποίο σχεδιάστηκε για οικογένειες με παιδιά έξι ετών και κάτω.

Σε αυτή τη πολύχρωμη απόδραση, με ένα γιγάντιο ροζ φλαμίνγκο και ένα εκλεκτικό καρουζέλ, οι νεότεροι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν περιπλανήσεις γύρω από την παιδική χαρά του νερού και νυχτερινές αναγνώσεις ιστοριών.

Το πλοίο έχει μια χούφτα θέσεις μόνο για ενήλικες

Την ανάπαυλα από τον «στρατό» των παιδιών που φωνάζουν μπορεί να τη βρει κανείς σε σημείο του πλοίου που δεν υπάρχουν παιδιά, όπως το Hideaway. Εδώ, οι ενήλικες μπορούν να απολαύσουν μια πισίνα υπερχείλισης που μοιάζει με beach club με ένα κοκτέιλ στο χέρι και χωρίς παιδιά.

Το κόστος μιας υπερ-καμπίνας

Η διαμονή στο πιο ακριβό διώροφο Ultimate Family Townhouse, έκτασης 540 τ.μ. (!) κοστίζει από 100.000 έως 200.000 δολάρια την εβδομάδα.

Μπορεί το κόστος να είναι δυσθεώρητο, αλλά αυτή η «βίλα» των οκτώ ατόμων είναι ήδη δεσμευμένη για το μεγαλύτερο μέρος του 2024.

Το δείπνο εδώ ανέρχεται στα 200 δολάρια ανα άτομο.

Μπορεί κανείς να απολαύσει πολλά πιάτα στο Empire Supper Club, όπως κουνέλι και στρείδια Rockefeller με κοκτέιλ ακούγοντας ζωντανή τζαζ.

Μπορείτε να ξεφύγετε οικονομικά, ακόμα και αν δεν πάτε στα πακέτα πολυτελείας

Μόνο περίπου οι μισοί από τους 21 χώρους εστίασης του πλοίου είναι δωρεάν.

Οι μέρες των απεριόριστων αστακών στις κρουαζιέρες έχουν παρέλθει: Πλέον ο αστακός κοστίζει επιπλέον στην κύρια τραπεζαρία. Το ίδιο και το δείπνο σε εστιατόρια σούσι, σε ψητοπωλεία, σε ψαροταβέρνες και τα ιταλικά εστιατόρια.

Το πλοίο διαθέτει 20 μπαρ και χώρους νυχτερινής διασκέδασης.

Αλλά χωρίς πακέτο ποτών, το κόστος αυτών των ποτών θα μπορούσε γρήγορα να αυξηθεί.

Ωστόσο, η Μπρίτανη λέει πως είναι δύσκολο να αποφευχθεί το ποτάκι. «Υπάρχουν ευκαιρίες να το πιείτε όπου κι αν πάτε. Μια γειτονιά – ο βασιλικός παραλιακός δρόμος περιπάτου – μετατρέπεται πρακτικά σε μπαρ τη νύχτα» λέει η ίδια.

Η καμπίνα σας θα μπορούσε να είναι μικρότερη από το αναμενόμενο

Υπάρχουν βέβαια καμπίνες που η δημοσιογράφος της βρήκε εξαιρετικά μικρές.

Η Royal Caribbean μου έδωσε μια καμπίνα με μπαλκόνι με θέα στον ωκεανό κατά τη διάρκεια της τριήμερης κρουαζιέρας. «Ως μόνος ταξιδιώτης, το εσωτερικό των 62 τ.μ. ήταν εκπληκτικά στενό» θεωρεί η ίδια. «Δεν είμαι σίγουρη ότι μια τετραμελής οικογένεια θα μπορούσε να συνυπάρξει ειρηνικά σε αυτή τη μικρή καμπίνα».

Όπως αναφέρει το μπάνιο ήταν τόσο μικρό, που κατά λάθος χτυπούσε στους τοίχους συχνά.

Ένα άλλο της παράπονο ήταν ότι στο μπάνιο υπήρχε σαμπουάν και αφρόλουτρο σε ένα και όχι ξεχωριστά. «Και θα μου άρεσε λίγο conditioner για τα εμποτισμένα με χλώριο μαλλιά μου».

Η νυχτερινή διασκέδαση είναι πλούσια

Οι παραστάσεις του Icon περιλαμβάνουν μια παράσταση πατινάζ στον πάγο και μια θεαματική παράσταση με βάση το νερό με ρομποτικά μπράτσα ύψους εννέα ποδιών και ψηλούς δύτες.

Για τους λάτρεις του Μπρόντγουεϊ, το πλοίο φιλοξενεί επίσης μια απόδοση του «The Wizard of Oz».

Μπορεί στην ίδια να μην της αρέσουν τόσο οι κρουαζιέρες, αλλά ομολογεί ότι το βρήκε εντυπωσιακό.