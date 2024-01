Το Ισραήλ κατηγόρησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για «αθέμιτη σύμπραξη» με τη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι αγνόησε τις ισραηλινές αποδείξεις ότι η παλαιστινιακή οργάνωση χρησιμοποιούσε τα νοσοκομεία της Γάζας «για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Μιλώντας στη σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΟΥ, η πρέσβειρα του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, Μεϊράβ Εϊλόν Σαχάρ, κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «στρατιωτικοποίησε όλη την αστική ζώνη της Λωρίδας της Γάζας, στο πλαίσιο μιας προμελετημένης στρατηγικής».

«Πρόκειται για αδιαμφισβήτητα γεγονότα, τα οποία ο ΠΟΥ επέλεξε να αγνοήσει κατ’ επανάληψη. Εδώ δεν μιλάμε για ανικανότητα. Πρόκειται για αθέμιτη σύμπραξη», υποστήριξε.

Σε καθένα από τα νοσοκομεία που ερεύνησε ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα, βρέθηκαν αποδείξεις ότι τα χρησιμοποιούσε η Χαμάς «για τρομοκρατικούς σκοπούς», ανέφερε σε ανάρτησή της.

Σύμφωνα με την πρέσβειρα του Ισραήλ, ο ΠΟΥ «γνώριζε ότι οι όμηροι κρατούνταν σε νοσοκομεία και ότι οι τρομοκράτες δρούσαν εκεί».

«Ακόμη και όταν του παρουσιάστηκαν απτές αποδείξεις των όσων συνέβαιναν, υπογείως και στην επιφάνεια, τα όπλα, τα γενικά επιτελεία, τα κλειστά δωμάτια, ο ΠΟΥ επέλεξε να κλείσει τα μάτια, θέτοντας σε κίνδυνο εκείνους που υποτίθεται ότι προστατεύει», ισχυρίσθηκε.

Νωρίτερα, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, μίλησε στη συνεδρίαση του Οργανισμού με δάκρυα στα μάτια για την κατάσταση στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έγραψε ότι «θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός εδώ και πολύ καιρό», προσθέτοντας: «Η λύση υπάρχει. Μόνο η βούληση χρειάζεται. Ας επιλέξουμε την ειρήνη».

Ανέφερε, μάλιστα, τα στοιχεία της σφαγής στη Γάζα, τονίζοντας πως 26.000 άνθρωποι, το 70% των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά, έχουν πεθάνει, 8.000 αγνοούνται, 64.000 τραυματίσθηκαν και 1,7 εκατ. εκτοπιστεί».

The ceasefire in #Gaza is long overdue.

26,000 people have died – 70% women & children.

8,000 missing.

64,000 injured.

1.7 million displaced.

Sick not getting services.

Outbreaks & hunger spreading.

Health system on its knees.

The solution exists. It’s only the will that is…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 25, 2024