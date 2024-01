«Κοιτάξτε εδώ. Δύο ή τρία συρτάρια γεμάτα με τα πιο εξωτικά εσώρουχα που μπορείς να φανταστείς, στοίβες. Απίστευτο! Ξέρετε κάτι, δεν θέλω καν να φανταστώ ότι αυτά ανήκουν σε άνδρα. Αχ, αυτές οι άτακτες στη Γάζα».

Αυτή ήταν η περιγραφή το «περίεργου» ισραηλινού στρατιώτη Λεβί Σιμόν στο βίντεο που ανάρτησε στο instagram όταν έψαχνε εκστασιασμένος τα συρτάρια σε ένα σπίτι που είχαν εγκαταλείψει οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα.

Το περιστατικό συνέβη στις 4 Μαρτίου και φυσικά δεν είναι το μοναδικό, ούτε καν από τα λίγα που Ισραηλινοί στρατιώτες χλευάζουν τους ανθρώπους στα κατεχόμενα, ωσάν να ήταν Ναζί στρατιώτες που κακοποιούσαν χαμογελαστοί Εβραίους στο γκέτο της Βαρσοβίας. Ο Λεβί όμως είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση στρατιωτικής κτηνωδίας.

Έχει καταγωγή από το Ην. Βασίλειο και ανήκει σε ένα ιδιαίτερο κλαμπ, το Boys Clubhouse, που βρίσκεται στο προάστιο Χέντον. Πρόκειται για μια λέσχη νέων στο Λονδίνο για ευάλωτους νεαρούς Βρετανούς εβραίους, το οποίο τους βοηθάει να… φορέσουν τη στολή, πάνε να πολεμήσουν και έτσι να ξεφύγουν από την μιζέρια, όπως ακριβώς έκανε και ο Σιμόν.

Η λέσχη όμως έχει μπει πλέον στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Φιλανθρωπίας, μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή που εποπτεύει φιλανθρωπικά ιδρύματα στην Αγγλία και την Ουαλία, για να διασφαλίσει ότι το κοινό μπορεί να υποστηρίζει φιλανθρωπικά ιδρύματα με εμπιστοσύνη.

