Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση βιασμού ενός 7χρονου κοριτσιού στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ από έναν 54χρονο ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, μάρτυρας της αποτροπιαστικής πράξης ήταν μία 33χρονη η οποία μάλιστα κατέγραψε σε βίντεο τον βιασμό του παιδιού και έπειτα το έδειξε σε άλλο ανήλικο.

Πρόκειται για την 33χρονη Ariel Hiestand η οποία αναφέρεται στο άρθρο ως ψυχικά διαταραγμένη. Η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού συνέβη το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου.

«Η Hiestand στη συνέχεια έδειξε βίντεο με τον Williams να κακοποιεί σεξουαλικά το κορίτσι σε ένα άλλο παιδί» πρόσθεσε το γραφείο του εισαγγελέα, στην ανακοίνωσή του για το φρικτό συμβάν.

