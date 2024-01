Μία γάτα πέθανε από το κρύο στη Ρωσία, όταν τον πέταξε από το τρένο ελεγκτής, καθώς θεώρησε το ζώο αδέσποτο. Το άτυχο γατάκι δεν άντεξε τις χαμηλές θερμοκρασίες και τώρα η εργαζόμενη είναι αντιμέτωπη με απόλυση αλλά και πιθανή δίωξη. Ο Twix, όπως ήταν το όνομα του γάτου, ταξίδευε με τους ιδιοκτήτες του, αλλά σε κάποια στιγμή κατάφερε να βγει από το κλουβί ταξιδιού και άρχισε τις βόλτες, με αποτέλεσμα η ελεγκτής να τον θεωρήσει αδέσποτο.

Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία RZhD ζήτησε συγγνώμη από τους ιδιοκτήτες της Twix, της λευκής γάτας που πετάχτηκε στο χιόνι στο Κίροφ, στις 11 Ιανουαρίου. «Λυπούμαστε ειλικρινά που πέθανε η γάτα Twix», αναφέρεται σε δήλωση της εταιρείας, που δεσμεύτηκε να αλλάξει τους κανονισμούς της.

Outrage in Russia after a train conductor tossed a wandering cat off a train in sub-zero temperatures. The cat, named Twix, was later found dead after an extensive search. https://t.co/lD6w92nezq

— Bryn Stole (@brynstole) January 21, 2024