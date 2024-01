Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ταϊλάνδη, στην επαρχία Σουπανμπούρι, είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 18 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως δήλωσαν σήμερα μέλη των ομάδων διάσωσης.

«Επιβεβαιώνουμε 18 θανάτους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέλος της ομάδας διασωστών που βρέθηκε στο σημείο. Η έκρηξη συνέβη το απόγευμα (τοπική ώρα), σύμφωνα με ταϊλανδέζικα μέσα ενημέρωσης.

Σε εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από τους διασώστες φαίνεται το εργοστάσιο να έχει ισοπεδωθεί από την έκρηξη και να έχουν απομείνει μόνο κάποια ερείπια.

