Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 αγνοούνται σε δυστύχημα που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κίνα, μετέδωσε σήμερα κινεζικό δημόσιο μέσο ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, στις 14:55 τοπική ώρα (08:55 ώρα Ελλάδος) σε ανθρακωρυχείο που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων από το Πεκίνο, στο Πινγκντινγκσάν, στην επαρχία Χεμπέι, μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από έκρηξη αερίου, μετέδωσε παράλληλα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η ασφάλεια στα ορυχεία στην Κίνα έχει βελτιωθεί πολύ τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο συνεχίζουν να σημειώνονται δυστυχήματα, λόγω του εγγενούς κινδύνου του κλάδου και της ενίοτε αμφίβολης εφαρμογής των οδηγιών ασφαλείας.

#UPDATE: Death toll in the coal mine accident has risen to 10, while 6 others remain missing, local authorities said Saturday afternoon. Rescue operations are still underway. https://t.co/bDf9cyNobX

