Τίτλοι τέλους στη συνεργασία της Ρόμα με τον Ζοζέ Μουρίνιο, όπως ανακοίνωσε ο ιταλικός σύλλογος σήμερα (16/1). «Έτριζε» η καρέκλα του Πορτογάλου τεχνικού το τελευταίο διάστημα στην πρωτεύουσα της Ιταλίας και η σημερινή ανακοίνωση της διοίκησης των Ρωμαίων, ήρθε να βάλει τέλος στις φήμες γύρω από το μέλλον του Μουρίνιο στη Ρόμα.

Πλέον, μετά από επίσημη ανακοίνωση του, ο ιταλικός σύλλογος ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της ομάδα που δεν είναι άλλος από τον παλαίμαχο θρύλο της Ρόμα Ντανιέλε Ντε Ρόσι. Οι «τζαλορόσι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ντανιέλε Ντε Ρόσι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.

🚨🟡🔴 BREAKING: Daniele De Rossi has been appointed as new AS Roma head coach.

Contract until June 2024 with option to extend. pic.twitter.com/6Jbjpo3eqP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2024