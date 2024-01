Η Σάνεν Ντόχερτι, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο, παραδέχτηκε στο επεισόδιο της Κυριακής του podcast «Let’s Be Clear» ότι υπάρχουν «πολλοί άνθρωποι», που δεν θέλει να παραβρεθούν στην κηδεία της.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζω ότι θα εμφανίζονταν και δεν τους θέλω εκεί», είπε στον καλεσμένο της, Chris Cortazzo, ο οποίος είναι ο καλύτερός της φίλος και εκτελεστής της διαθήκης της.

«Δεν τους θέλω εκεί, επειδή οι λόγοι που θα τους κάνουν να εμφανιστούν δεν είναι απαραίτητα οι καλύτεροι», εξήγησε. «Δε με συμπαθούν πραγματικά -και έχουν τους λόγους τους και καλά κάνουν- αλλά στην πραγματικότητα δεν με συμπαθούν τόσο πολύ, ώστε να έρθουν στην κηδεία μου».

«Αλλά θα το κάνουν», πρόσθεσε, «επειδή είναι το πολιτικά ορθό και δεν θέλουν να φανούν κακοί». Η 52χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι ελπίζει ότι η εξομολόγησή της θα τους «απαλλάξει από την πίεση», σημειώνοντας ότι οραματίζεται τη σύναξη για το τέλος της ζωής της να μοιάζει με «μια γιορτή αγάπης».

