H Μπρίτανι Πιτς αποφάσισε να πατήσει πόδι στην επικείμενη απόλυσή της από εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, όταν δύο απολύτως άγνωστοι στην ίδια, χωρίς καμία προειδοποίηση αναμένονταν να της ανακοινώσουν το μοιραίο.

Η εν λόγω απόλυση, μάλιστα, ήρθε την ώρα που η Μπρίτανι λάμβανε ακριβώς το αντίθετο feedback από τον διευθυντή της, αφού της έλεγαν πως είναι άρτια στην εργασία της.

Όπως πολλοί ακόμα συνάδελφοί της στην εταιρεία Cloudfare, έτσι και η ίδια ήξερε τι έρχεται όταν της ανακοίνωσαν από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, πως την χρειάζονται να μιλήσουν για 10-15 λεπτά. Είχαν ήδη απολύσει αρκετούς εργαζομένους εκείνη την ημέρα.

«Με απέλυσαν 2 άνθρωποι που δεν γνωρίζω: μια γυναίκα από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και ένας άνδρας που δεν έχω ακούσει ποτέ» είπε και είχε δίκιο. Η απόλυση έγινε viral και είναι βέβαιο πως βγήκε σε κακό της εταιρείας.

Η Πιτς αποφάσισε να καταγράψει και να μοιραστεί την εμπειρία της απόλυσής της από την εταιρεία Cloudfare στο TikTok, ειδικά από την στιγμή που δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη αιτιολογία πλην ζητημάτων απόδοσης. Εξήγησε στους δύο υπαλλήλους πως είναι βαθιά σοκαριστικό και τραυματικό το γεγονός πως δεν αναφέρονταν οι λόγοι της απόλυσης, ενώ το ίδιο ενοχλητικός ήταν ο τρόπος της απόλυσης από δύο αγνώστους. Η Μπρίτανι Πιρς απολύθηκε για στατιστικούς λόγους. Κάτι που αναμένεται να συμβεί πολλές φορές στο μέλλον από την αξιολόγηση με Τεχνητή νοημοσύνη.

Οι συνομιλητές της ήταν συγκαταβατικοί κάτι που ήταν ακόμα πιο ενοχλητικό. Υποκριτικές εκφράσεις όπως «Καταλαβαίνω πως νιώθεις», «Λυπάμαι που αισθάνεσαι έτσι» και «Οτιδήποτε και να πούμε δεν θα νιώσεις καλύτερα», έκαναν την κατάσταση ακόμα χειρότερη καθώς είναι βαθιά υποκριτικές.

Σε κάθε περίπτωση η εργαζόμενη σημείωσε την υποκρισία τους να έχουν μαζικά δεκάλεπτα τηλεφωνήματα με πολλούς εργαζομένους την ημέρα, απολύοντάς τους επειδή η εταιρεία η οποία εργάζονταν, προσέλαβε εξ’ αρχής πολλούς περισσότερους εργαζομένους από όσους μπορούσαν να πληρώσουν.

