Τα αεροπορικά χτυπήματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν σιιτών μαχητών Χούθι στην Υεμένη σηματοδοτεί άλλο ένα απογοητευτικό ορόσημο στην μακρά σειρά από αποτυχίες της Δύσης στη Μέση Ανατολή, με μεγαλύτερη όλων το μακροχρόνιο αδιέξοδο στην ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη.

Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ μαζί με τη Βρετανία αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν βία ως απάντηση στις επιθέσεις των Χούθι, που πλήττουν το εμπόριο και τη ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, αντανακλά μια δυσάρεστη πραγματικότητα: η πολιτική επιρροή της Ουάσινγκτον φθίνει, η διπλωματία της είναι αναποτελεσματική και η εξουσία της περιφρονείται. Γι’ αυτό και απτόητοι οι Χούθι υποσχέθηκαν ότι οι επιθέσεις τους θα συνεχιστούν, σημειώνει ο Σάιμον Τίσνταλ στον Guardian.

Αυτή η κλιμάκωση χωρίς τέλος αναδεικνύει ένα ακόμα ανεπιθύμητο γεγονός. Η κυρίαρχη δύναμη στη Μέση Ανατολή δεν είναι πλέον οι ΗΠΑ ή η Αίγυπτος που έχει συμμαχήσει με τη Δύση, η Σαουδική Αραβία ή ακόμη και το Ισραήλ. Είναι μετά βεβαιότητας ο βασικός σύμμαχος των Χούθι, το Ιράν.

Κι ενώ είναι επιπόλαιο να μιλάμε για νικητές και ηττημένους εν μέσω της τρομερής σφαγής στη Γάζα, η οποία, όπως λένε οι Χούθι, πυροδότησε την εκστρατεία τους. Ωστόσο, από στρατηγικής απόψεως, είναι σαφές ποιος βγαίνει μπροστά σε αυτή την κρίση. Πολεμώντας μέσω αντιπροσώπων, η θέση του Ιράν ενισχύεται με κάθε παλαιστινιακό θύμα, πύραυλο της Χεζμπολάχ, ιρακινό και συριακό βομβαρδισμό και μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι.

Ο Τζο Μπάιντεν αποξένωσε την παγκόσμια (και σε μεγάλο βαθμό αμερικανική) κοινή γνώμη παρέχοντας απερίσκεπτα άνευ όρων υποστήριξη προς το Ισραήλ μετά τις φρικαλεότητες της Χαμάς και το βέτο που άσκησε στα σχέδια του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός. Η πολιτική του για τη Μέση Ανατολή μοιάζει ξεπερασμένη και εκτός πραγματικότητας. Οι ΗΠΑ, που ποτέ δεν ήταν δημοφιλείς στον αραβικό κόσμο, έγιναν ανεκτές ως ένα αναγκαίο κακό. Όχι πια. Το μη αραβικό Ιράν έχει τώρα το πάνω χέρι.

Το Ισραήλ, επίσης, έχει υποστεί μια στρατηγική αφύπνιση από τις 7 Οκτωβρίου, παρότι οι πιο εξτρεμιστές πολιτικοί του εξακολουθούν να μην το αντιλαμβάνονται. Η φρίκη της Γάζας έχει αλλάξει μόνιμα, προς το χειρότερο, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η χώρα και το αποδεικνύουν οι κατηγορίες για γενοκτονία που διατυπώθηκαν στη Χάγη. Ο πρεσβευτής της Σαουδικής Αραβίας στο Λονδίνο, Χαλίντ μπιν Μπαντάρ, δήλωσε στο BBC την περασμένη εβδομάδα ότι το εβραϊκό κράτος δεν πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως ειδική περίπτωση.

