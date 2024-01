Το πρώτο σπίτι στο οποίο μετακόμισε ο Max Schranz, αφού εγκατέλειψε το πατρικό του είναι αυτό που πολλοί νέοι επαγγελματίες ονειρεύονται να ζήσουν στο αποκορύφωμα της καριέρας τους. Στα 26 του μόλις χρόνια, απολαμβάνει την καθημερινότητα του σε ένα φωτεινό διαμέρισμα στον πέμπτο όροφο με ψηλά ταβάνια και θέα το κέντρο της Βιέννης, 10 μόλις λεπτά από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και σε κοντινή απόσταση από κινηματογράφους, θέατρα και μπαρ.

Όχι, ο Max Schranz δεν είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, ούτε έχει κερδίσει το λαχείο. Είναι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής που πληρώνει κάθε μήνα 596 ευρώ για αυτό το διαμέρισμα των 54 τετραγωνικών μέτρων με τα δύο υπνοδωμάτια, ένα ποσό πολύ χαμηλότερο από τα αντίστοιχα στις άλλες μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, ιδιαίτερα αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι δεν χρειάστηκε να καταβάλει προκαταβολή, ενώ το ενοικιαστήριο του είναι αορίστου χρόνου.

Μάλιστα, έχει το δικαίωμα να το μεταβιβάσει στα παιδιά του, αν το επιθυμεί, ακόμα και σε κάποιον συγγενή του, αν αποφασίσει να μετακομίσει. «Γνωρίζω ότι πρόκειται περίπου για μια ζωή χωρίς άγχος», λέει ο ίδιος στον Guardian και παραδέχεται ότι «οι φίλοι μου σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις με ζηλεύουν γι’ αυτό». Το μυστικό σε όλα αυτά εξηγεί, γιατί η Βιέννη είναι σήμερα η πρωτεύουσα με την καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με τη σχετική μέτρηση του Economist.

Την ώρα που σε Λονδίνο, Παρίσι και Ρώμη οι πολίτες παλεύουν να βρουν σπίτι με τις τριπλάσιες τιμές ενοικίου και απλησίαστο αγοραστικό κόστος, η πρωτεύουσα της Αυστρίας αντιστρέφει την τάση και εξασφαλίζει για τους ανθρώπους της ζωή χαρισάμενη. Συγκεκριμένα ένας από τους λόγους για τον οποίο το διαμέρισμα του Schranz είναι τόσο προσιτό είναι ότι ουσιαστικά ανήκει στην πόλη.

Αυτός είναι σχεδόν ο κανόνας στη Βιέννη που διαθέτει περίπου 220.000 διαμερίσματα προς μίσθωση για να διαθέσει στους πολίτες της στο πλαίσιο των κοινωνικών παροχών της και επιπλέον 200.000 συνεταιριστικά κτιριακά συγκροτήματα που έχουν κατασκευαστεί με δημοτικές επιδοτήσεις, τα οποία όλα μαζί εξυπηρετούν περίπου τον μισό πληθυσμό της χώρας. Να σημειωθεί ότι η Βιέννη είναι επίσης η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα με τα περισσότερα ιδιόκτητα σπίτια.

Τα περισσότερα από αυτά τα διαμερίσματα δημιουργήθηκαν πριν από έναν αιώνα, στο πλαίσιο ενός εξαιρετικά φιλόδοξου οικοδομικού προγράμματος μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Βιέννη κατακλύστηκε από ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από την κατάρρευση της αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Χρηματοδοτούμενη κατά βάση μέσω ενός φόρου επί των ειδών πολυτελείας, όπως η σαμπάνια ή η ιππασία, η εναρκτήρια φάση της σοσιαλιστικής διακυβέρνησης της «Κόκκινης Βιέννης» είδε 65.000 τέτοια διαμερίσματα να ξεπετάγονται μέσα στην πόλη μέχρι την απόπειρα πραξικοπήματος των Ναζί το 1934.

