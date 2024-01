Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μίλησε στο επίσημο κανάλι της Euroleague και τόνισε τη μεγάλη του επιθυμία να φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου με τον Ολυμπιακό, μιας και ακόμα δεν έχει μπορέσει να… αγκαλιάσει την κορυφή της Ευρώπης.

Οι Σέρβος σέντερ μίλησε μεταξύ άλλων και για την εμπειρία του στο Final Four με τον Ολυμπιακό το 2017, αλλά και για τον δύσκολο δρόμο που έχει να περπατήσει τη φετινή σεζόν η ομάδα του.

«Είναι τιμή μου που είμαι πίσω στην ομάδα με την οποία πέρασα εκπληκτικά χρόνια. Πολύ χαρούμενος που δουλεύω με τον κόουτς και παίζω μπροστά στους απίστευτους οπαδούς μας. Ξέρω ότι είναι από τους καλύτερους στον κόσμο και έχουν στηρίξει τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους ο Ολυμπιακός πήγε σε back to back Final Four».

Για τον στόχο της κατάκτησης του τροπαίου: «Φυσικά και θέλω να κερδίσω τη EuroLeague γιατί δεν τον έχω πετύχει ακόμα. Είναι όνειρο για κάθε παίκτη. Όταν ήμασταν στο Final Four υπήρξε μία από τις καλύτερες εμπειρίες στη ζωή μου. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα επειδή τώρα ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ακόμα καλύτερη θέση από ό,τι πριν μερικά χρόνια».

Για τις αλλαγές του καλοκαιριού: «Δε θα είναι εύκολο φέτος, υπάρχουν αρκετές πολύ καλές ομάδες. Χάσαμε μερικούς σημαντικούς παίκτες. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά, να είμαστε ταπεινοί, να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε να πάμε παιχνίδι το παιχνίδι, βλέποντας πόσο μακριά θα φτάσουμε».

For Nikola Milutinov, being back at @Olympiacos_BC provides an opportunity to make up for previous heartbreak.

The 29-year-old finished as a runner-up at the 2017 EuroLeague Final Four with the Reds, but now he wants to go one step further in his second stint at the club 🏆 pic.twitter.com/Yrqh4wawS6

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2024