Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera δήλωσε σήμερα (7/1) ότι δύο Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στο αυτοκίνητό τους στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό ότι «στοχεύει» Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Ο Χάμζα Ουάελ Νταχντού, δημοσιογράφος του δικτύου Al Jazeera, και ο συνάδελφός του Μουστάφα Θουράγια, ανεξάρτητος εικονολήπτης που συνεργαζόταν με το δίκτυο του Κατάρ και με το Γαλλικό Πρακτορείο και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητό τους και κατευθύνονταν στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού εδάφους, για να «κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε το Al Jazeera. Ένας τρίτος δημοσιογράφος που ταξίδευε μαζί τους, ο Χάζεμ Ρατζάμπ, τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν από τη Ντόχα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, αποκάλεσε «ασύλληπτη τραγωδία» τον θάνατο στη Γάζα σήμερα το πρωί των δύο Παλαιστινίων δημοσιογράφων.

💔🇵🇸 ISRAEL has MURDERED the following family members of Al Jazeera Journalist Wael Dahdouh:

💔 2 of his sons

💔 His wife

💔 His Daughter

💔 His grandson

💔 Several of his colleagues pic.twitter.com/GXhs5LAiAN

— Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 7, 2024