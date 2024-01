Για πρώτη φορά σήμερα η θερμοκρασία στην περιφέρεια του Όσλο έπεσε κάτω από τους -30 βαθμούς Κελσίου, με -31,1 βαθμούς να καταγράφονται στο Μπγέρνχολτ, βόρεια της πρωτεύουσας της Νορβηγίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της νορβηγικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο σε μετεωρολογικό σταθμό της κοινότητας αυτής. Η υψηλότερη θερμοκρασία εκεί τις τελευταίες 24 ώρες ήταν -21,9 βαθμοί Κελσίου.Λίγο πριν τις 10:00 ώρα Ελλάδας, η θερμοκρασία στο Μπγέρνχολτ είχε φτάσει τους -29 βαθμούς Κελσίου, όμως η αίσθηση ήταν -37 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο yr.no.

«Η νύκτα που περάσαμε ήταν πιθανόν πιο κρύα σε σχέση με αυτό που περιμέναμε», δήλωσε ο Μάρτιν Γκράνεροντ του μετεωρολογικού ινστιτούτου μιλώντας τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό NRK.



Oslo, the capital of Norway, experienced a historic cold night on Friday, with temperatures plummeting to -29.3°C between 8 and 9 PM. This new record(!) surpasses the previous low of -28.8°C set in 2011. Per Egil Haga, the on-duty meteorologist at the… pic.twitter.com/PDmLwCwfsy

