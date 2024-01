Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από δύο εκρήξεις που προκλήθηκαν από «τρομοκρατικές επιθέσεις» στη διάρκεια τελετής στο Ιράν για την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας, το 2020, του κορυφαίου Ιρανού στρατιωτικού διοικητή, Κασέμ Σουλεϊμανί, σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) των ΗΠΑ, όπως υποστηρίζουν Ιρανοί αξιωματούχοι.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια πρώτη και στη συνέχεια για μια δεύτερη έκρηξη στη διάρκεια της τελετής στο κοιμητήριο όπου έχει ταφεί ο Σουλεϊμανί στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν.

«Οι εκρήξεις προκλήθηκαν από τρομοκρατικές επιθέσεις», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος στην επαρχία Κερμάν, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ. Ο Μπαμπάκ Γεκταπαράστ, εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης του Ιράν, δήλωσε αργότερα ότι 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 170 τραυματίστηκαν.

First scenes from #Iran 🇮🇷 following mysterious explosions near #QassemSoleimani‘s grave, on the occasion of the anniversary of his #assassination pic.twitter.com/BGQ91iz34t

