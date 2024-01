Σε ακόμα ένα ολίσθημα υπέπεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν καθώς σε ερώτηση για το τι φαγητά απόλαυσε τις ημέρες των γιορτών, χρειάστηκε τη βοήθεια της συζύγου του, Τζιλ.

«Είμαι περίεργος, τι είδους εορταστικά φαγητά απολαμβάνετε τις τελευταίες ημέρες;», ρώτησε τον Τζο Μπαίντεν ο πρώην παρουσιαστής του «American Idol», Ράιαν Σίκρεστ για το πρόγραμμα του ABC για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Λοιπόν, έτρωγα ό,τι έβαζαν μπροστά μου», είπε αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Αλλά έχω φάει ζυμαρικά, τα οποία λατρεύω. Έχω φάει πολύ κοτόπουλο, κοτόπουλο παρμεζάνα, έχω φάει όλα τα ιταλικά φαγητά, βασικά», προσέθεσε.

Εκείνη τη στιγμή η Τζιλ Μπάιντεν που καθόταν δίπλα στον σύζυγό της, παρενέβη και του υπενθύμισε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι έφαγε και παγωτό.

Τότε ο Τζο Μπάιντεν θυμήθηκε ότι γεύτηκε και παγωτό, λέγοντας: «Και παγωτό. Παγωτό με σοκολάτα», συμπλήρωσε.

Ο Μπάιντεν πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία με στόχο μια δεύτερη θητεία στις εκλογές του επόμενου έτους και εφόσον εκλεγεί αν την ολοκληρώσει θα είναι 86 ετών.

Η ηλικία του σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, αλλά και οι αλλεπάλληλες γκάφες στις οποίες υποπίπτει κατά τη διάρκεια της θητείας του έχει κάνει αρκετούς να ανησυχούν για την πνευματική του διαύγεια και οξύτητα.

«Ελπίζω ότι όλοι θα έχουν ένα υγιές, ευτυχισμένο και ασφαλές νέο έτος», δήλωσε επίσης ο Μπάιντεν στον Σίκρεστ στη συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε το Σάββατο, ενώ ο πρόεδρος απολαμβάνει τις διακοπές του στο Σεντ Κρουά.

