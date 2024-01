Μεγάλες ζημιές έχουν καταγραφεί στην Ιαπωνία από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα τις πρωινές ώρες του νέου χρόνου.

Βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους να έχουν ανοίξει, εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια και καταστροφές στις υποδομές.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AFP, ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπληξαν σήμερα την κεντρική Ιαπωνία, με τον πιο σημαντικό να σημειώνεται στις 16:10 (09:10 ώρα Ελλάδας) στο βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου, και το μέγεθός του να καταγράφεται αρχικά στους 7,4 βαθμούς προτού αναθεωρηθεί προς τα πάνω, στους 7,5 βαθμούς, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), και στους 7,6 βαθμούς σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά στην ίδια περιοχή: ένας πρώτος μεγέθους 5,7 βαθμών στις 09:06 στο εσωτερικό, ένας άλλος μεγέθους 6,1 βαθμών στις 09:18, στη συνέχεια τρεις ακόμη μεγέθους 4,5 έως 4,8 βαθμών έως τις 09:16.

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NHK έδειχναν κτίρια να καταρρέουν στην Ισικάουα, και σεισμικές δονήσεις να σείουν κτίρια στην πρωτεύουσα Τόκιο στην απέναντι ακτή.

Περισσότερα από 36.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στις νομαρχίες Ισικάουα και Τογιάμα, ανέφερε η πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hokuriku Electric Power.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Φουμίο Κισίντα, κάλεσε την κυβέρνηση να παράσχει σαφείς οδηγίες στους πολίτες όσον αφορά τον σεισμό και το τσουνάμι, να ελέγξει την έκταση των ζημιών και να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα απομακρυνθούν προς ασφαλείς περιοχές.

Ο ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Ιαπωνία με την έλευση του 2024.

Λόγω της ισχύος του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Hayashi Yoshimasa, δήλωσε ότι οι κάτοικοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλοι σεισμοί και τους κάλεσε να απομακρυνθούν προς ασφαλή μέρη.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK, η σεισμική δόνηση έπληξε τη βόρεια κεντρική Ιαπωνία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παράκτιων περιοχών των νομών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Τσουνάμι ύψους μέχρι και πέντε μέτρων εκτιμάται ότι φθάνει στον Νότο, στη νομαρχία Ισικάουα, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Alert :

Tsunami warnings are in place for all prefectures with coasts facing the Sea of Japan. Japanese News Channels are urging people to run immediately to higher ground!

This is serious. 5m waves expected in Ishikawa.

This is serious. 5m waves expected in Ishikawa.

Pray for #Japan 🙏🏻🙏🏻

#Tsunami #Earthquake pic.twitter.com/cuq6AxeN8X

January 1, 2024