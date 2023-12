Ούτε οι ίδιοι οι εργοδότες μιας ζυθοποιίας στη Βόρεια Ιρλανδία δεν περίμεναν τον αριθμό των συμμετεχόντων όταν διαφήμιζαν θέσεις εργασίας ως «την καλύτερη δουλειά στον κόσμο».

Η θέση που ήταν πάνω στη γευσιγνωσία της μπίρας προσέφερε δωρεάν μπίρες, πατατάκια και ταξί για επιστροφή στο σπίτι, ωστόσο οι εργοδότες ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν περίμεναν το παγκόσμιο ενδιαφέρον που θα παρουσίαζε η θέση με 2.500 υποψήφιους να κάνουν αίτηση.

Όμως μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού έχει τη γενετική ικανότητα να αυτή τη δουλειά. Ο Τζέιμς Χιούι, διευθυντής της Walled City Brewery στο Ντέρι, λέει ότι όλα έχουν να κάνουν με τη «γενετική», καθώς μόνο 1/100-1/200 ανθρώπους χαρακτηρίζονται ως «σούπερ γευσιγνώστες».

«Μπορεί να το γνωρίζεις αν είσαι έξω για φαγητό με φίλους και πιάνεις συγκεκριμένες γεύσεις και λες ότι μπορώ να το γευτώ αυτό και οι άνθρωποι λένε ‘δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς’».

Ο Τζος Κάιλ, ο επικεφαλής της ζυθοποιίας, δεν μπορούσε να πιστέψει «πόσο μακριά ήταν πρόθυμοι να ταξιδέψουν οι άνθρωποι για μια δωρεάν μπίρα».

«Δύο διευθύνσεις ξεχώρισαν για μένα, η Φιλαδέλφεια στην Αμερική και το Σάο Πάουλο στη Βραζιλία, κάτι που μου έχει πάρει το μυαλό, αλλά νομίζω ότι συνοψίζει κάπως την ανθρώπινη φυλή», πρόσθεσε.

Τιμώντας τα πάντα που έχουν σχέση με την πόλη, από τους Undertones μέχρι τις Derry Girls, οι 500 μπίρες που έχει παρασκευάσει η ζυθοποιία γιορτάζουν για μια πόλη που αναγεννήθηκε μετά από δεκαετίες συγκρούσεων στους δρόμους της.

Το Sky News, βρέθηκε στη ζυθοποιία και δοκίμασε μερικές από τις 500 αυτές μπίρες, συμπεριλαμβανομένης μιας μάλλον δυνατής μπύρας που παρασκευάστηκε για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 300 χρόνια.

