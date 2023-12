Ο κοροναϊός μπορεί να συνεχίσει να ταλαιπωρεί τον πλανήτη, ωστόσο οι συσκέψεις μέσω Zoom φαίνεται πως τέλειωσαν ανεπιστρεπτί. Από τις εταιρείες μεγαθήρια της Γουόλ Στριτ μέχρι τα μικρά μαγαζιά των διαφόρων συνοικιών και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού οι εργαζόμενοι έχουν επιστρέψει για τα καλά στα γραφεία τους. Και μπορεί κατά περιπτώσεις να γίνονται εκπτώσεις, του τύπου τρεις μέρες στο γραφείο και δύο μέρες εργασίας από το σπίτι, ωστόσο ο Economist δηλώνει σίγουρος ότι το όνειρο της εργασίας από απόσταση σβήνει αργά αλλά σταθερά, καθώς πολύ απλά δεν απέδωσε καρπούς.

Οι αρχικές έρευνες στον απόγειο της πανδημίας που έδειξαν ότι η εργασία από απόσταση βοηθά τους εργαζόμενους να είναι περισσότερο παραγωγικοί, διαψεύστηκαν από όσες ακολούθησαν μετά την επίσημη λήξη της οι οποίες και συμπέραναν ότι το γραφείο παραμένει ουσιαστικό για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων.

Όπως απέδειξε μελέτη των David Atkin και Antoinette Schoar, από το Massachusetts Institute of Technology μαζί με τον Sumit Shinde από το University of California, Los Angeles, οι οποίοι και πέρασαν χρονικά τυχαία στοιχεία εργαζομένων και από το σπίτι και από το γραφείο για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι όσοι δούλευαν από τον χώρο τους ήταν κατά 18% λιγότερο παραγωγικοί από όσους είχαν ήδη επιστρέψει στο εργασιακό περιβάλλον.

One study found that feedback exchanged between colleagues dropped sharply after the move to remote work. Another documented a relative decline in learning for workers at home. The working-from-home illusion fades https://t.co/lSc4UlP8ve 👇

