Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να συνεδριάσει το βράδυ της Παρασκευής για να συζητήσει την κατάσταση στην Ουκρανία, κατόπιν αιτήματος του Κιέβου και των υποστηρικτών του, με αφορμή το μπαράζ επιθέσεων από την Ρωσία με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η έναρξη της συνεδρίασης ορίστηκε για τις 24.00 (ώρα Ελλάδας).

Από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν 31 άμαχοι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 160, ενώ η Πολωνία ανέφερε ότι ένας ρωσικός πύραυλος διείσδυσε στον εναέριο χώρο της και στη συνέχεια επέστρεψε στην Ουκρανία.\

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η χώρα του και άλλα 35 μέλη του ΟΗΕ ζήτησαν τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πολλοί άνθρωποι και να προκληθούν σοβαρές καταστροφές σε πολιτικές υποδομές.

Ukraine, along with three dozen UN Member States, requested that the Ecuadorian Presidency convene an urgent UNSC meeting to address Russia’s missile and drone attack against Ukraine, which resulted in multiple civilian casualties and heavy destruction of civilian infrastructure.

