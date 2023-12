Ήταν την Τετάρτη που ο αγαπητός ηθοποιός των «Παρασίτων («Parasite») Λι Σουν Κιουν (Lee Sun-kyun) βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του. Η συντετριμμένη οικογένειά του αποχαιρέτησε τον ηθοποιό, με δεκάδες φίλους και συμπρωταγωνιστές του να δίνουν το παρών στην κηδεία του.

Η σύζυγός του Τζίον Χιε Τζιν (Jeon Hye-jin», ηθοποιός και πρώην διαγωνιζόμενη Μις Κορέα, και οι δύο γιοι του έδειχναν συντετριμμένοι στην τελετή που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ώρες.

Το πορτρέτο του διάσημου ηθοποιού μεταφέρθηκε από τον μεγαλύτερο γιο του ενώ ακολουθούσε η σύζυγός του χέρι χέρι με τον μικρότερο γιο τους.

Οι φίλοι και οι συμπρωταγωνιστές του Λι Σουν Κιουν παρακολούθησαν τη νεκρώσιμη ακολουθία με δάκρυα στα μάτια.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι θαυμαστές του ηθοποιού που άφησαν μηνύματα ευχόμενοι να αναπαυθεί εν ειρήνη.

Ο Λι Σουν Κιουν βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του, με τις αρχές να εικάζουν πως ο 48χρονος ηθοποιός αυτοκτόνησε το πρωί της Τετάρτης.

Ήταν η σύζυγός του που κάλεσε τις αρχές αφού βρήκε ένα σημείωμα αυτοκτονίας, με τον ηθοποιό να εντοπίζεται τελικά νεκρός σε πάρκινγκ στη Σεούλ.

Ο ηθοποιός θα αποτεφρωθεί και τα λείψανά του θα τοποθετηθούν σε ένα πάρκο μνήμης στο Gwangju 32 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Σεούλ.

Ο Λι Σουν Κιουν είχε παντρευτεί την Τζίον, που διαγωνίστηκε στο Μις Κορέα το 1997, το 2009 και είχαν αποκτήσει μαζί δύο γιους.

Η απομάκρυνσή του από δουλειές

Πριν από τον θάνατό του, ο διάσημος ηθοποιός ερευνούνταν από την αστυνομία για τους ισχυρισμούς μιας γυναίκας πως έκανε χρήση μαριχουάνας και κεταμίνης.

Μετά τη δημοσίευση της είδησης για επίσημη έρευνα στα τέλη Οκτωβρίου, ο Λι Σουν Κιουν απομακρύνθηκε από μεγάλα έργα, συμπεριλαμβανομένου του τηλεοπτικού θρίλερ μυστηρίου No Way Out που είχε αρχίσει να γυρίζεται εκείνο τον μήνα.

Οι τρεις εμφανίσεις του σε αστυνομικά τμήματα για ανάκριση είχαν πάρει μεγάλη δημοσιότητα και έγιναν πρωτοσέλιδο.

Ο Λι Σουν Κιουν επέμενε ότι δεν είχε πάρει εν γνώσει του παράνομα ναρκωτικά και έκανε τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ απαιτούσε να περάσει και από ανιχνευτή ψεύδους λίγο πριν από τον θάνατό του.

Εκείνος υποστήριζε πως η γυναίκα προσπαθούσε να τον εκβιάσει. «Θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινά συγγνώμη για άλλη μια φορά που προκάλεσα ανησυχία σε τόσους πολλούς ανθρώπους» είχε δηλώσει μετά την πρώτη του ανάκριση στις 28 Οκτωβρίου. «Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις με ειλικρίνεια», συμπλήρωνε χαρακτηριστικά.

«Με ξεγέλασε να πάρω ναρκωτικά. Δεν ήξερα ότι αυτό που μου έδωσε ήταν παράνομα ναρκωτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Νότια Κορέα, όπως και πολλές ασιατικές χώρες, έχει εξαιρετικά αυστηρούς νόμους κατά της χρήσης ναρκωτικών. Όσοι πουλάνε ή αγοράζουν μαριχουάνα αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Όσοι κάνουν χρήση μπορεί να καταδικαστούν σε έως και πέντε χρόνια φυλακή ή πρόστιμο έως και 37.600 δολάρια.