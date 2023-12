Στα τέλη του Δεκέμβρη ανακοινώθηκαν οι short lists της πρώτης φάσης για τα Όσκαρ του 2024, οι οποίες ουσιαστικά είναι το πρώτο φιλτράρισμα που κάνει η Ακαδημία για τις υποψηφιότητες σε δέκα κατηγορίες ανάμεσα στις οποίες Διεθνείς Ταινίες, Μικρού Μήκους, Ντοκιμαντέρ, Μουσικής, Τραγουδιού, Ήχου και Οπτικών Εφέ.

Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου, όπως ήταν αναμενόμενο, συμπεριλαμβάνεται σε αρκετές από αυτές τις κατηγορίες, ωστόσο στις λίστες υπάρχει και μία δεύτερη ταινία, αυτή τη φορά μικρού μήκους, που υπογράφει ένας ακόμα Έλληνας σκηνοθέτης. Κι αυτή η ταινία είναι το «The One Note Man» του Γιώργου Σιούγα που φιγουράρει στις υποψηφιότητες των short lists για τα φετινά όσκαρ, αφού πρώτα κέρδισε άλλα βραβεία ανά τον κόσμο.

Δείτε την ανάρτηση του Γιώργου Σιούγα στο Instagram

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Siougas (@gsiougas)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Siougas (@gsiougas)

Ποιο είναι το story;

Το «The One Note Man» αφηγείται την ιστορία ενός μουσικού που βρίσκεται ανάμεσα στο να μείνει στη ζώνη άνεσής του ή να βγει έξω και να αλλάξει τη ζωή του για πάντα, τοποθετημένο την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η ταινία περιλαμβάνει μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Stephen Warbeck (Shakespeare In Love, Billy Elliot) ο οποίος έχει δημιουργήσει με μαεστρία έναν τρίτο χαρακτήρα στην ταινία, που παρασύρει τον θεατή και μεταφέρει τη μεταμόρφωση του One Note Man σε άντρα που ανοίγει την καρδιά του στον κόσμο.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Jason Watkins ως One Note Man (The Crown), Louisa Clein (Emmerdale), Crystal Yu (Dr Who), Paul Barber (The Full Monty) και η φωνή του Ian McKellen (Lord of the Rings).

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Siougas (@gsiougas)

Το «Γάλα», η πρώτη του ταινία, ολοκληρώθηκε το 2012. Ήταν υποψήφια για 11 βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου εκείνη τη χρονιά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Όμηρος Πουλάκης (@omiros_poulakis)

Ποιος είναι ο Γιώργος Σιούγας;

Ο Γιώργος Σιούγας είναι από την Αθήνα και μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο για σπουδές στο London Film School, όπου γύρισε 5 ταινίες μικρού μήκους που διαγωνίστηκαν σε περισσότερα από 50 φεστιβάλ παγκοσμίως και κέρδισε μεταξύ αυτών 5 Grand Prix και 4 βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Δύο από αυτά τα μικρού μήκους χρησιμοποιούνται από τότε ως παραδείγματα «Υψηλής ποιότητας και παρακολούθησης» στο πρόγραμμα σπουδών της σχολής κινηματογράφου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Siougas (@gsiougas)

Ποια ήταν η ταινία που τον έκανε να ξεχωρίσει;

Το «Γάλα», η πρώτη του ταινία, ολοκληρώθηκε το 2012. Ήταν υποψήφια για 11 βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου εκείνη τη χρονιά, συμπεριλαμβανομένης της Καλύτερης Σκηνοθεσίας, και κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Ηθοποιού και Καλύτερης Ηθοποιού. Επιπλέον, επιλέχθηκε να κλείσει το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου του Λος Άντζελες το 2012.

Όταν η ελληνική οικονομία κατέρρευσε το 2012, ο Γιώργος και η οικογένειά του εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο όπου σκηνοθέτησε αρκετά τηλεοπτικά δράματα υψηλής ποιότητας τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Το 2015 εγκαταστάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας περιζήτητος σκηνοθέτης για βρετανικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Το επεισόδιο της ιατρικής βρετανικής σειράς Casualty, το οποίο σκηνοθέτησε αυτός, ήταν μεταξύ των τεσσάρων επεισοδίων που προτάθηκαν για BAFTA το 2022 και ήταν επίσης υποψήφιος για βραβείο BAFTA Craft την ίδια χρονιά.​

Δείτε το τρέιλερ του The One Note Man

Το 2023 ο Σιούγας έγραψε και σκηνοθέτησε τη μικρού μήκους ταινία The One Note Man με πρωταγωνιστή τον Jason Watkins με τη φωνή του Ian McKellen και μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Stephen Warbeck. Η ταινία κέρδισε πρόσφατα το Μεγάλο Βραβείο και την Καλύτερη Ζωντανή Μικρή Μήκος στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ρόουντ Άιλαντ.​

Ο Έλληνας σκηνοθέτης σχεδιάζει να κάνει το The One Note Man σε ταινία μεγάλου μήκους και εργάζεται σε μια άλλη μεγάλου μήκους ταινία, το Carnival, μια ταινία ληστείας που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού στο Notting Hill.