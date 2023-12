Ο Yan Chenglong, 48 ετών, κέρδισε πρόσφατα ένα τουρνουά σκακιού στην Κίνα, το Σιάνγκτσι, αλλά όπως όλα δείχνουν, μάλλον λίγο ανέντιμα.

Γι’ αυτό τον λόγο, του αφαιρέθηκε ο τίτλος και αποκλείστηκε για ένα χρόνο, αφού φέρεται να αφόδευσε σε μια μπανιέρα και κατηγορήθηκε για απάτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Chenglong χρησιμοποίησε πρωκτικές χάντρες με ασύρματους πομπούς για να στέλνει και να λαμβάνει σήματα κατά παραγγελία ώστε να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του.

Είχε αφοδεύσει στην μπανιέρα για να απαλλαγεί από τη συσκευή, σύμφωνα με εικασίες των social media.

Ο Guardian αναφέρει πως σύμφωνα με τον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, «Ο Γιαν φέρεται να έσφιγγε και ξεσφίγγιζε ρυθμικά για να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη σκακιέρα μέσω κώδικα σε έναν υπολογιστή, ο οποίος στη συνέχεια έστελνε οδηγίες για το ποιες κινήσεις έπρεπε να κάνει, με τη μορφή δονήσεων».

Chinese chess champion stripped of title after defecating in hotel bathtub https://t.co/LZMHfFRPP4

— The Guardian (@guardian) December 26, 2023