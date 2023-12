Μια μητέρα στο Φοίνιξ συνελήφθη για φόνο, αφού η κόρη της βρέθηκε νεκρή σε κάδο σκουπιδιών την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η Σοφία Σίμονς, 38 ετών, συνελήφθη όταν οι αστυνομικοί έλαβαν πληροφορία ότι είχε βάλει το σώμα της κόρης της σε κάδο σκουπιδιών, αφού το παιδί φέρεται να ξυλοκοπήθηκε βάναυσα και πέθανε.

Μία μάρτυρας, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη, φέρεται να έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον Σίμονς την ημέρα των Χριστουγέννων και ισχυρίστηκε ότι η μητέρα είχε ομολογήσει ότι «χτύπησε το παιδί της και το παρατράβηξε», σύμφωνα με το FOX.

Το κορίτσι δεν κατονομάστηκε και πιστεύεται ότι είναι μεταξύ πέντε και επτά ετών. Βρέθηκε την Κυριακή γύρω στις 8 μ.μ. μέσα στον κάδο απορριμμάτων.

Ένας μάρτυρας έψαχνε στον κάδο απορριμμάτων για να βρει καυσόξυλα όταν παρατήρησε ότι το καπάκι του κάδου δεν ήταν σωστά ανοιχτό. Όταν κοίταξε μέσα, βρήκε το πτώμα του παιδιού και το είπε σε έναν κοντινό φύλακα, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

