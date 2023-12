Το NORAD Santa tracker δείχνει κάθε χρόνο την πορεία του Άγιου Βασίλη, επιτρέποντάς μας να βλέπουμε να βρίσκεται ο αγαπημένος άγιος των παιδιών κάθε στιγμή, σε μία παράδοση σχεδόν 70 χρόνων.

Ωστόσο, αυτή η παράδοση ξεκίνησε τελικά από ένα λάθος τηλεφώνημα ενός 5χρονου αγοριού στην απόρρητη γραμμή της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας των ΗΠΑ (NORAD).

Ήταν Δεκέμβριος του 1955, ο Ψυχρός Πόλεμος βρισκόταν στο απόγειο της έντασής του και οι σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Σοβιετική Ένωση βρισκόταν στο χειρότερο σημείο τους.

Έτσι η NORAD είχε δημιουργήσει μία ειδική και απόρρητη τηλεφωνική γραμμή σε περίπτωση επικείμενης επίθεσης. «Πρόκειται για μια άκρως απόρρητη γραμμή», εξήγησε στο cbc.ca η Έριν Γκρέγκορι, επιμελήτρια του Μουσείου Αεροπορίας και Διαστήματος του Καναδά. «Έτσι, όταν χτυπάει σημαίνει άσχημα νέα».

Στην τεταμένη ατμόσφαιρα του Ψυχρού Πολέμου, ένα τηλεφώνημα στην τηλεφωνική γραμμή NORAD θα μπορούσε να σημαίνει μια επερχόμενη επίθεση. Έτσι την παραμονή των Χριστουγέννων του 1955 όταν χτύπησε το τηλέφωνο, ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Χάρι Σουπ, φοβόταν για τα χειρότερα. Η κλήση ερχόταν από μια άκρως απόρρητη γραμμή, πράγμα που θα μπορούσε να σημαίνει μόνο ένα πράγμα.

Ωστόσο, ούτε ο ίδιος, δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του όταν άκουσε ένα μικρό παιδί να τον ρωτάει: «Γεια, είσαι ο Άγιος Βασίλης;».

Στην αρχή, ο Σουπ νόμιζε ότι επρόκειτο για φάρσα και αντιμετώπισε με επιθετικό τρόπο το παιδί, το οποίο ξέσπασε σε κλάματα.

«Ο μπαμπάς είναι αρκετά ενοχλημένος», θυμήθηκε η κόρη του Σουπ, Τέρι Φαν Κιούρεν, το 2009. «Φωνάζει στο τηλέφωνο, απαιτώντας να μάθει ποιος τηλεφωνεί», είχε πει ακόμα.

Η φωνούλα του πλέον ρωτάει: «Μήπως είναι ένα από τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη, λοιπόν;».

Ο Σουπ άλλαξε γρήγορα τόνο και φώναξε: «Χο,Χο,Χο», αναλαμβάνοντας να παίξει τον ρόλο ενός χαρούμενου Αγίου Βασίλη.

Πώς όμως ένα παιδί κατάφερε να πάρει σε μία απόρρητη γραμμή; Όπως λέει η ιστορία, ο Σουπ, ανακάλυψε αργότερα ότι η εταιρεία Sears Roebuck & Co, είχε τοποθετήσει μια διαφήμιση σε μια εφημερίδα Colorado Springs, η οποία είχε μία φωτογραφία του Άγιου Βασίλη και προέτρεπε τα παιδιά να καλέσουν έναν αριθμό τηλεφώνου για να μιλήσουν με τον Άγιο Βασίλη.

Όμως είχε γίνει τυπογραφικό λάθος και τα παιδιά που κάλεσαν τον αριθμό έφτασαν στην άκρως απόρρητη τηλεφωνική γραμμή της NORAD.

Ο αριθμός τηλεφώνου που διαφημιζόταν ήταν λάθος κατά ένα ψηφίο, οπότε αντί να καλέσουν τον Βόρειο Πόλο, τα παιδιά καλούσαν στην πραγματικότητα σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως NORAD.

The 1955 Sears ad with, according to legend, the misprinted telephone number that led to the NORAD Tracks Santa program pic.twitter.com/LQv4a5rVxG

— History Calendar (@historycalendar) December 22, 2023