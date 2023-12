Η Bella Baxter, η περίεργη (με γερές δόσεις από Φρανκεστάϊν) πρωταγωνίστρια της ταινίας Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου θέλει (πολύ) σεξ. Είναι μια νυμφομανής της βικτοριανής εποχής που αυτοκτονεί για να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγο της και επανέρχεται στη ζωή ως μια ενήλικη γυναίκα με το μυαλό ενός νηπίου, η οποία σπέρνει το χάος στο πέρασμα της, αλλά παραδίδει και σημαντικά σεξουαλικά μαθήματα.

Όπως έγραψε ο Guardian πρόκειται για έναν από τους πιο ξεδιάντροπους σεξουαλικούς χαρακτήρες που έχουν εμφανιστεί ποτέ στον κινηματογράφο που επιβεβαιώνει την επιστροφή του σεξ στη μεγάλη οθόνη. Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον περασμένο χρόνο το New Yorker έγραψε έναν πολυσέλιδο επικήδειο του σεξ στις ταινίες, στον απόηχο μιας μελέτης που παρουσίασε το Playboy χρησιμοποιώντας στοιχεία του IMDb η οποία και συμπέρανε ότι το σεξ στο σινεμά τη δεκαετία του 1910 βρισκόταν στο πιο χαμηλό σημείο του (1.21%) από τη δεκαετία του 1960.

Λόγοι απουσίας

Για την απουσία αυτή ρόλο έπαιξαν διάφοροι παράγοντες, όπως το κίνημα #MeToo, η δημοσιοποίηση πολλών περιπτώσεων κακοποίησης από διάσημες προσωπικότητες και ανθρώπους της διπλανής πόρτας, αλλά και η καταγεγραμμένη μείωση του αριθμού των Αμερικανών που κάνουν σεξ μαζί με την εκτόξευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που κατέστησε το σεξ σχεδόν περιττό.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε από το πανεπιστήμιο UCLA τον Οκτώβριο διαπίστωσε ότι πάνω από τους μισούς εκπροσώπους της γενιάς Z θέλουν να βλέπουν περισσότερες πλατωνικές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη και όχι πολύπλοκα ρομάντζα ακόμα και με καλό τέλος, ενώ το ίδιο περίπου ποσοστό θεωρεί ότι το σεξ δεν είναι απαραίτητο συστατικό για πραγματικά καλή πλοκή.

Η μεγάλη επιστροφή

Μετά τις ταινίες Bombshell (2019), Promising Young Woman (2020) και She Said (2022), που αφηγείται το πολύκροτο σκάνδαλο με τον Αμερικανό παραγωγό Χάρβεϊ Γουινστάιν, η κυκλοφορία του May December για την 36χρονη Gracie που έκανε σχέση με τον 13χρονο Joe, δημιουργώντας ένα σκάνδαλο πανεθνικής εμβέλειας που την οδήγησε στη φυλακή, όπου και γέννησε την κόρη τους, το οποίο και βασίζεται μερικώς σε αληθινή ιστορία, απέδειξε ότι ο κινηματογράφος κάνει και πάλι στροφή προς το σεξ.

Στην ταινία All of Us Strangers που καταπιάνεται με την πιθανότητα μιας ακόμα ευκαιρίας για να κλείσουν οι επώδυνα ανοιχτοί λογαριασμοί με το παρελθόν και το Fair Play που αποτελεί μια συμφωνία ερωτικής κατάρρευσης σε εταιρικό φόντο επιβεβαίωσε την τάση που σφράγισε το Poor Things, αποκαλύπτοντας, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ότι υπάρχει ακόμη ένας ολόκληρος απίθανος κόσμος ανθρώπινων συμπεριφορών που αξίζει να ερευνηθεί εκ νέου από πολλές και διαφορετικές πλευρές.