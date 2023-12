Ένα πρώην μοντέλο που έγινε πάστορας στη Βραζιλία επιστρέφει στο μόντελινγκ, αλλά δηλώνει ότι τώρα «αισθάνεται πιο κοντά στον Θεό από ποτέ».

Η 36χρονη Ana Akiva, από την εκκλησία Fuxico Gospel ανακοίνωσε ότι στρέφει την προσοχή της στο OnlyFans, με τη σκέψη ότι «μπορεί να επιστρέψει στην εκκλησία» στην πορεία.

«Πιστεύω ότι η παραγωγή αισθησιακού περιεχομένου δεν με μειώνει ως κόρη του Θεού ή ως άτομο», δήλωσε η Akiva στο CEN, προσθέτοντας ότι παραιτήθηκε από πάστορας «από σεβασμό προς τον Θεό».

Η κοσμική μετάβαση ήρθε με μεγάλη ευκολία για την Akiva, η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει 100.000 followers στο Instagram όλα αυτά τα χρόνια. Πριν ασχοληθεί με τα θεία, ήταν ένα σέξι μοντέλο που είχε λάβει μέρος στον διαγωνισμό για τα καλύτερα οπίσθια.

«Άρχισα να βλέπω ότι η εκκλησία είναι ένα διεφθαρμένο περιβάλλον, είναι ακόμη χειρότερο από τον έξω κόσμο, επειδή εκεί άλλα κηρύττουν και άλλα κάνουν. Όχι όλοι τους, αλλά ένα μεγάλο μέρος τους είναι διεφθαρμένο».

