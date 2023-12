Ένας δημοφιλής σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βρισκόταν στο διαμέρισμά του μαζί με την κοπέλα του, Holle Peno, όταν ένας άντρας επιχείρησε να μπει μέσα στο σπίτι με ένα κυνηγετικό όπλο. Τελικά πυροβόλησε την κοπέλα και αυτοκτόνησε.

Πιο αναλυτικά, ο Hunter Avallone, ο οποίος έχει 565.000 followers στο YouTube, βρισκόταν στο διαμέρισμά του στο Martinsburg της Δυτικής Βιρτζίνια μαζί με τη σύντροφό του Holle Peno, όταν εμφανίστηκε ο επί 11 χρόνια πρώην σύντροφός της της και πυροβόλησε μέσα από την πόρτα, χτυπώντας την Peno στο πόδι.

Ο Avallone, άρχισε να βιντεοσκοπεί τις στιγμές μετά τον πυροβολισμό της Peno, σημειώνοντας στα πλάνα ότι ο σπιτονοικοκύρης του, τον είχε προειδοποιήσει για έναν «ύποπτο» άνδρα με ένα όπλο κάτω από το σπίτι.

Ο πρώην σύντροφος της γυναίκας, την πυροβόλησε στο πόδι πριν αυτοκτονήσει με το ίδιο όπλο. Ο πρώην της, που ονομάζεται Conrad, χτύπησε την Peno στο πόδι την Παρασκευή. Η κοπέλα είχε χωρίσει πρόσφατα μαζί του μετά από 11 χρόνια σχέσης – ισχυριζόμενη ότι είχε κακοποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

«Κατέγραψα τις τελευταίες στιγμές κατά τις οποίες κρυβόμαστε στην πίσω βεράντα», έγραψε ο Avallone δίπλα σε πλάνα που δείχνουν την Peno να είναι σε κατάσταση σοκ και γεμάτη στα αίματα.

«Μπορείτε να τον ακούσετε να πυροβολεί πριν τελικά δώσει τέλος στη ζωή του… στον διάδρομο του διαμερίσματός μου», έγραψε ο Avallone.

Ο Avallone φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο με την αστυνομία λέγοντάς τους ότι ο ύποπτος χτυπάει δυνατά την πόρτα και ότι ακούγονται φωνές.

I have to keep reminding myself that I have to get through this, if not for me, for all of you. It’s hard. pic.twitter.com/uqNu1MZ0Zh

— 🔔Jolle🔔 (@hollepeno) December 10, 2023