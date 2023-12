Η Μπεσίκτας γνώρισε την ήττα με 3-1 από την Φενέρμπαχτσε στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης για την 15η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος, με την διοίκηση του συλλόγου να είναι δυσαρεστημένοι με κάποιους ποδοσφαιριστές της και να προχωράει σε δραστικές κινήσεις.

Μάλιστα οι τριβές που προκλήθηκαν στους «Μαυραετούς» ήταν τόσο μεγάλες, με τον γενικό διευθυντή της Μπεσίκτας να ανακοινώνει πως πέντε ποδοσφαιριστές τέθηκαν εκτός ομάδας λόγω κακής απόδοσης και ασυμβατότητας στους κανόνες του προπονητή.

Συγκεκριμένα, ο Σαμέτ Αϊμπάμπα ανακοίνωσε πως οι Βινσέντ Αμπουμπακάρ, Βαλεντίν Ροσιέ, Eρίκ Μπαϊλί, Ρασίντ Γκεζάλ και Ζιν Ονάνα δεν υπολογίζονται πλέον ενώ η ομάδα της Κωνσταντινούπολης θα προσπαθήσει να τους αποδεσμεύσει, αν και έχουν δαπανηθεί μεγάλα ποσά για την απόκτησή τους.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Μπεσίκτας είναι απογοητευτική αυτή τη περίοδο καθώς είναι ουραγός στον όμιλό της στο Europa Congerence League με μόλις 1 βαθμό, ενώ στο Τουρκικό πρωτάθλημα βρίσκεται στην 5η θέση με 26 βαθμούς.

