Μία απίστευτη δήλωση έκανε ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ στη Βρετανία και ανώτερος σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μαρκ Ρέγκεβ για τις ντροπιαστικές εικόνες με τους γυμνούς Παλαιστίνιους που αναγκάστηκαν να βγάλουν τα ρούχα τους υπό την απειλή των όπλων του ισραηλινού στρατού.

Ο Ρέγκεβ σε συνέντευξή του στο Sky News, απέδωσε τον εξευτελισμό των Παλαιστινίων που φαίνεται στο βίντεο στη ζέστη που έχει στη Μέση Ανατολή ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν η βιντεοσκόπηση των ανδρών γυμνών πεσμένων στο έδαφος υπό την απειλή των όπλων παραβιάζει τη Σύμβαση της Γενεύης, ο Ρέγκεβ απέφυγε να απαντήσει λέγοντας ότι δεν είναι ειδικός στο διεθνές δίκαιο.

«Πρώτα απ’ όλα, να θυμάστε ότι είναι η Μέση Ανατολή και ότι εδώ είναι πιο ζεστά και ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας που έχει ήλιο, το να σας ζητούν να βγάλετε το πουκάμισό σας, μπορεί να μην είναι ευχάριστο, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου», απάντησε αρχικά ο ανώτερος σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Μάλιστα όπως σημείωσε ο δημοσιογράφος το γεγονός ότι ορισμένοι από όσους απεικονίζονται αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι υποδηλώνει ότι δεν είναι μέλη της Χαμάς και παρότι το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να τους συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) παραβιάζουν τη Σύμβαση της Γενεύης, μόνο και μόνο που βιντεοσκόπησαν αυτούς τους άνδρες.

Ο Ρέγκεβ απέφυγε να απαντήσει και απάντησε με γενικόλογα λέγοντας ότι δεν πρόκειται για επίσημο υλικό του στρατού. «Το σημαντικό είναι ότι άνδρες αυτοί είναι σε ηλικία ικανή για να πολεμήσουν και συνελήφθησαν σε εμπόλεμη ζώνη και όπως αναφέρατε απελευθερώθηκαν. Δεν έχουμε πρόθεση να διατηρήσουμε αθώους ανθρώπους υπό κράτηση», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος επέμεινε λέγοντας πως αν αυτοί οι άνθρωποι απελευθερώθηκαν επειδή δεν είναι μέλη της Χαμάς και αν οι IDF τους μαγνητοσκόπησαν είναι ξεκάθαρη παραβίαση της Σύμβασης της Γενεύης.

Ο σύμβουλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε και πάλι με γενικόλογα λέγοντας πως πρέπει να δούμε την προέλευση του βίντεο και υποστήριξε πως δεν πρόκειται για ένα επίσημο βίντεο που προήλθε από το κράτος του Ισραήλ και κατέληξε λέγοντας πως δεν έχει εξοικείωση σε τέτοιο βαθμό με το Διεθνές Δίκαιο.

«Γνωρίζω ότι κατά το παρελθόν αιχμάλωτοι πολέμου έχουν μαγνητοσκοπηθεί, το οποίο είναι καλό γιατί οικογένειες μπορούν να αναγνωρίσουν τους οικείους τους, αλλά αν αποτελεί παραβίαση ή όχι πρέπει να το ελέγξω με το υπουργείο Δικαιοσύνης», δήλωσε ακόμα.

Mark Regev, senior advisor to the Israeli Prime Minister, was questioned by Sky News on stripping Palestinian detainees in Gaza. He said: “It’s the Middle East and it’s warmer here… It might not be pleasant, but it’s not the end of the world.” pic.twitter.com/GQW5SEAJBn

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 9, 2023