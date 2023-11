Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της περιπέτειας για τέσσερις νεαρούς Βρετανούς, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει για κάμπινγκ στη βόρεια Ουαλία.

Οι Τζέβον Χιρστ, Χάρβεϊ Όουεν, Γουίλφ Χέντερσον και Ούγκο Μόρις ήταν μαθητές ηλικίας 16 έως 18 ετών και είχαν ταξιδέψει το Σαββατοκύριακο στη Σνοουντόνια, όπου είχαν προγραμματίσει να κατασκηνώσουν και να διανυκτερεύσουν.

Οι τέσσερις νεαροί εθεάθησαν για τελευταία φορά το πρωί της Κυριακής όταν ξεκίνησαν με αυτοκίνητό τους και οι οικογένειές τους ανησύχησαν όταν τα παιδιά δεν επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Σριούσμπερι τη Δευτέρα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι τέσσερις έφηβοι, ένας 16χρονος, δύο αγόρια ηλικίας 17 ετών και ένας 18χρονος, είχαν ταξιδέψει στο Χάρλετς το βράδυ του Σαββάτου και είχαν προγραμματίσει να κατασκηνώσουν στη Σνοουντόνια την Κυριακή.

Four bodies found in search for missing teenage boys, North Wales Police say https://t.co/VViI1ggpCl

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Μια πηγή δήλωσε στη Daily Mail ότι ένας από τους γονείς δήλωσε την εξαφάνισή τους όταν δεν επέστρεψαν στο σπίτι τους γύρω στις 3:10 μ.μ. το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η πηγή δήλωσε: «Το σχέδιο τους φαίνεται ότι ήταν να κατασκηνώσουν στη Σνοουντόνια το βράδυ της Κυριακής, αλλά μάλλον δεν κατάφεραν να πάνε για κάμπινγκ. Το αυτοκίνητο φαίνεται ότι έφυγε από το δρόμο σε μια στροφή, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και κατέληξε σε ένα χαντάκι».

Μετά από πληροφορία η αστυνομία εντόπισε το πρωί της Τρίτης ένα αναποδογυρισμένο και εν μέρει βυθισμένο όχημα, περίπου οκτώ χιλιόμετρα από το σημείο όπου είδαν για τελευταία φορά τους νεαρούς στο Πόρθμαντογκ δύο ημέρες νωρίτερα.

Officers searching for four missing teenagers in the Porthmadog area have located the vehicle they were travelling in.

Emergency services are currently at the location and the families of those involved have been kept updated.

Further info will be released when available. pic.twitter.com/1lWQLs2O1e

— North Wales Police (@NWPolice) November 21, 2023