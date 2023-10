Εκατοντάδες είναι τα αρνητικά σχόλια που δέχεται το CNN εδώ και μερικές ώρες με αφορμή έναν χάρτη που παρουσίασε κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων και ζωντανής μετάδοσης από το Κάιρο.

Ο λόγος είναι ότι ο χάρτης έδειχνε το Τελ Αβίβ, την πρωτεύουσα του Ισραήλ, κοντά στη Συρία και την ισραηλινή πόλη Σντερότ – η οποία βρίσκεται έξω ακριβώς από τη Λωρίδα της Γάζας – μέσα στη Δυτική Όχθη.

«Αξιόπιστη δημοσιογραφία» έγραψε ένας χρήστης, «Αμερικάνοι και γεωγραφία: δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι» σχολίασε ένας άλλος. Ενώ ένας τρίτος αναρωτήθηκε εάν οι δημοσιογράφοι του αμερικανικού καναλιού το κάνουν επίτηδες.

Δείτε ορισμένες από τις αναρτήσεις που σχολιάζουν καυστικά το λάθος του ενημερωτικού μέσου:

. @CNN . @cnnbrk What the hell is wrong with you guys? This map is all wrong. Tel Aviv isn’t where you have it. And Sredot is out of Gaza. Are you intentionally lying? Or are you just that stupid? I think the former. Just become a Cartoon Network. pic.twitter.com/rMS0dmo5F8

CNN’s map inaccurately places Tel Aviv in the Golan Heights and Sderot in the West Bank, which raises concerns about the quality of their journalism.

As if it wasn’t already pic.twitter.com/XcJigyY3QH

— godfather (@Truthgodfather) October 23, 2023