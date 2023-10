Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έπινε ντάκιρι μαζί με τη μητέρα της από τα 14 της χρόνια. Η Τζέιντα Πίνκερ Σμιθ πουλούσε κρακ στους δρόμους της Βαλτιμόρης, ενώ ο γάμος της με τον Γουίλ Σμιθ είχε τελειώσει για εκείνη πολύ πριν αυτός το πληροφορηθεί.

Η δε Μπάρμπαρα Στρέιζαντ –ποιος θα το πίστευε- έκανε μόνη της το χαρακτηριστικό μακιγιάζ της στη ταινία «Ένα Αστείο Κορίτσι» για την οποία και τιμήθηκε με το Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου, ενώ χρειάστηκε να απωθήσει πολλές φορές τις ωμές ερωτικές προτάσεις του Μάρλον Μπράντο πριν εκείνος το πάρει απόφαση ότι θα έμεναν μόνο φίλοι για πάντα.

Όσον αφορά την καυτή Τζούλια Φοξ, που έχει μάθει στα δύσκολα αφού δούλευε επί μακρόν ως αφέντρα σε διάσημο κλαμπ του Μανχάταν, ομολόγησε ότι είχε κουραστεί από τον εμπρηστικό Κάνιε Γουέστ πολύ πριν το χωρισμό τους, επειδή ένιωθε ότι είχε «δύο μωρά» να φροντίσει.

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις και τρελές πωλήσεις

Όλα τα παραπάνω είναι οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις που συμπεριλήφθηκαν στα απομνημονεύματα των προαναφερθέντων που βγήκαν τους τελευταίους μήνες ή πρόκειται σύντομα να γεμίσουν τα ράφια των βιβλιοπωλείων όλου του κόσμου. Στόχος οι τρελές πωλήσεις των βιβλίων τους που επιδιώκουν οι εκδότες που βλέπουν τα υπόλοιπα λογοτεχνικά έργα να κάνουν χαμηλές πτήσεις μετά το τέλος της καραντίνας και την κυριαρχία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον ελεύθερο χρόνο των πάντων.

Στην εποχή στην οποία κανένα μυστικό δεν είναι ασφαλές αφού μπορεί να αποτελέσει το θέμα της ανάρτησης του οποιουδήποτε ανά πάσα στιγμή «τα απομνημονεύματα μιας διασημότητας πρέπει πραγματικά να προσφέρουν κάτι βαθύτερο, πιο πλούσιο και περισσότερο συγκλονιστικό από ότι απαιτούνταν πριν από 10 χρόνια», εξηγεί στον Guardian ο Ντέιβιντ Κουν, λογοτεχνικός ατζέντης στην Aevitas Creative Managemen.

Γι’ αυτό άλλωστε, για να προσελκυστούν οι αναγνώστες, έχουν ήδη κυκλοφορήσει κάποιες από τις νέες αποκαλύψεις που θα δημοσιοποιήσει το βιβλίο «The Woman in Me» της Μπρίτνει Σπίαρς που πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα.

«Oops! … She Did It Again»

Για παράδειγμα ο κόσμος έμαθε ότι το καλό παιδί της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας ήταν εκτός από το πρώτο αγόρι που έκανε έρωτα αυτός που άνοιξε τον δρόμο για την πατήσουν κάτω όλοι οι επόμενοι αφού την υποχρέωσε σε έκτρωση όταν έμεινε έγκυος.

«Ήταν μια έκπληξη, αλλά για μένα δεν ήταν τραγωδία», γράφει η διάσημη τραγουδίστρια του περίπου προφητικού «Oops! … I Did It Again» υποσχόμενη στο X ότι «ο κόσμος έχει πολλά ακόμα να μάθε για μένα που ούτε καν τα υποψιάζεται».

Οι πωλήσεις της αυτοβιογραφίας της θα φανερώσει αν πραγματικά ο κόσμος ενδιαφέρεται για όσα ακόμα θέλει να του εξομολογηθεί.