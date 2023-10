Aναπάντητα ερωτήματα αφήνει η άγρια δολοφονία της 40χρονης προέδρου του ΔΣ συναγωγής του Ντιτρόιτ Σαμάνθα Γουόλ που βρέθηκε μαχαιρωμένη έξω από το σπίτι της.

Η συναγωγή Isaac Agree Downtown Synagogue, του οποίου η γυναίκα ήταν πρόεδρος, ανακοίνωσε στο Facebook: Είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι για τον απροσδόκητο θάνατο της Σαμάνθα Γουόλ».

Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου. Οι αστυνομικοί δέχθηκαν κλήση για ένα άτομο που βρισκόταν στο έδαφος, χωρίς να ανταποκρίνεται. Όταν έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν ένα «ίχνος αίματος» που τους οδήγησε στο σπίτι της Γουόλ.

Η αστυνομία πιστεύει ότι το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι της. Το άψυχο σώμα της γυναίκας έφερε πολλές μαχαιριές, ενώ ο θάνατός της διαπιστώθηκε επί τόπου.

Το αστυνομικό τμήμα του Ντιτρόιτ δήλωσε ότι η υπόθεση ανατέθηκε στη μονάδα ανθρωποκτονιών του για έρευνα. Ο αρχηγός της αστυνομίας Τζέιμς Γουάιτ δήλωσε ότι το περιστατικό διερευνάται πλήρως, ενώ άγνωστο είναι το κίνητρο.

«Όπως είναι κατανοητό, το έγκλημα αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτηματικά. Είναι υπό διερεύνηση και ζητώ από όλους να παραμείνουν υπομονετικοί, ενώ οι ερευνητές εξετάζουν προσεκτικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία», δήλωσε ο Γουάιτ, προσθέτοντας ότι είναι σημαντικό να μην εξαχθούν ακόμη συμπεράσματα. Στις έρευνες συνδράμει το FBI και η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν.

I and all of Team Slotkin is heartbroken at this news. Sam worked for me from nearly the moment I became a Congresswoman, helping us set up the office & helping to lead it for my full first term. https://t.co/BisT7N6cAa

— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) October 21, 2023