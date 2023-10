Το πρώτο «Μουσείο Λογοκριμένης Τέχνης» στον κόσμο – το οποίο πρόκειται να φιλοξενήσει απαγορευμένα έργα των καλλιτεχνών: Ai Weiwei, David Wojnarowicz και Abel Azcona- αναμένεται να ανοίξει στη Βαρκελώνη. Το «Μουσείο Λογοκριμένης Τέχνης» θα στεγάζεται σε ένα κτίριο που χρονολογείται από τον 20ο αιώνα, σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Enric Sagnier.

Το ρηξικέλευθο μουσείο, γνωστό ως Museu de l’Art Prohibit, ιδρύθηκε από τον Καταλανό δημοσιογράφο και επιχειρηματία Tatxo Benet, με τα εγκαίνια του να έχουν οριστεί για τις 26 Οκτωβρίου.

«Η συλλογή του Museu de l’Art Prohibit περιλαμβάνει πάνω από 200 έργα που έχουν υποστεί λογοκρισία, απαγόρευση ή καταγγελία για πολιτικούς, κοινωνικούς ή θρησκευτικούς λόγους», αναφέρει η ιστοσελίδα του μουσείου. «Η συλλογή αποτελείται από ένα ποικιλόμορφο φάσμα έργων τέχνης, όπως πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, χαρακτικά, φωτογραφίες, εγκαταστάσεις και οπτικοακουστικά έργα, τα οποία δημιουργήθηκαν κυρίως κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα». Η συλλογή και ο πλήρης κατάλογος των έργων αναφέρονται στον ιστότοπο του μουσείου.

«Πολιτικοί κρατούμενοι στη σύγχρονη Ισπανία»

Το ενδιαφέρον του Tatxo Benet για την λογοκριμένη τέχνη, πυροδότησε το έργο «Πολιτικοί κρατούμενοι στη σύγχρονη Ισπανία» του Ισπανού καλλιτέχνη Santiago Sierra. Ο Benet αγόρασε το έργο – το οποίο περιλαμβάνει είκοσι τέσσερα πορτρέτα πολιτικών κρατουμένων και ακτιβιστών – στην έκθεση Arco στη Μαδρίτη το 2018-.

Το έργο αποσύρθηκε από την έκθεση πριν από τα VIP εγκαίνια από την Ifema, του οργανισμού που διαχειρίζεται το εκθεσιακό κέντρο της έκθεσης. Ο Benet δήλωσε τότε στην The Art Newspaper: «Όταν υπάρχει λογοκρισία, συμβαίνουν δύο πράγματα: περιορίζεται όχι μόνο η ελευθερία ενός καλλιτέχνη, αλλά και η ελευθερία των ανθρώπων να «γνωριστούν» με το έργο τέχνης». Το έργο του Sierra, έχει δανειστεί στο Μουσείο της Lleida.

Συντηρητικοί πολιτικοί διαμαρτυρήθηκαν για το έργο, καθώς δείχνει μυρμήγκια να σέρνονται πάνω στο χριστιανικό σταυρό

Το Museu de l’Art Prohibit φιλοξενεί επίσης το αμφιλεγόμενο έργο του Eugenio Merino «Forever Franco(2012)» — ένα γλυπτό του πρώην Ισπανού δικτάτορα Francisco Franco —και την εγκατάσταση της Ines Doujak «Not Dressed for Conquering -HC04 Transport (2010)» που δείχνει ένα πρώην βασιλιάς της Ισπανίας σε σεξουαλική πράξη με σκύλο.

Περιλαμβάνεται επίσης το έργο του Ai Weiwei «Filippo Strozzi in Lego (2016)» (η Lego αρνήθηκε για να δώσει τα απαραίτητα υλικά για την έκθεση του Κινέζου καλλιτέχνη στη Μελβούρνη το 2015). Εν τω μεταξύ, το βίντεο του David Wojnarowicz «A Fire in My Belly (1986-87)», το οποίο αποτελεί κεντρικό έργο της έκθεσης του νέου μουσείου, αποσύρθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων (Ίδρυμα Smithsonian) στην Ουάσιγκτον, αφού συντηρητικοί πολιτικοί διαμαρτυρήθηκαν για το έργο, καθώς δείχνει μυρμήγκια να σέρνονται πάνω στο χριστιανικό σταυρό.

Το μουσείο δεν θα έχει στην κατοχή του μόνο έργα του 21ου αιώνα. Η συλλογή του Benet περιλαμβάνει επίσης τη σειρά έργων «Suite 347 (1968)» του Pablo Picasso, η οποία απαγορεύτηκε από το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο τη δεκαετία του 1960 και τη σατιρική σειρά χαρακτικών του Goya, «Caprichos (The Caprices, 1797-99)».

*Με πληροφορίες από: theartnewspaper | Κεντρική φωτογραφία θέματος: museuartprohibit.org